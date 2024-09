Stefano De Martino, a distanza di mesi dà il colpo di grazia a Belen: da sopportare sarebbe troppo per chiunque

Stefano De Martino potrebbe mandare su tutte le furie Belen Rodriguez. Il suo gesto ha spiazzato tutti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Tutti sono concordi nel dire che Stefano De Martino sia stato in grado di sfondare nel mondo dello spettacolo italiano ottenendo uno spazio tutto suo. Il merito è senza dubbio del suo indiscusso talento che ha saputo abbinare a una professionalità riconosciuta dagli altri vertici della Rai.

Non a caso stanno puntando volentieri sul ragazzo, il quale da poco si sta cimentando nella conduzione del programma televisivo affari tuoi, riproposto dopo anni di silenzio dal collega Amadeus. Quest’ultimo ha firmato un contratto con il canale Nove, dunque anche stavolta è stato interpellato l’ex ballerino di Amici.

I fan sono entusiasti di rivederlo in televisione con questa nuova impresa e sono sicuri che metterà da parte un’altra gratificazione professionale. Tutto ha avuto inizio grazie al talent show Amici dove si propose come ballerino e riuscì addirittura a convincere la severa maestra Alessandra Celentano.

Per quanto riguarda la vita privata è sempre stato al centrotavola dell’attenzione per i suoi alti e bassi con Belen Rodriguez, la madre del figlio Santiago. Nonostante abbiano cercato di ritrovare un equilibrio di coppia, non ci sono riusciti. Eppure sul sito di lei.it è stata riportata una notizia che sicuramente non piacerà alla showgirl argentina.

Stefano De Martino asfalta Belen Rodriguez

Stefano De Martino sarà presente anche nello studio televisivo di Tale e Quale Show in qualità di giudice per volontà di Carlo Conti. I partecipanti si metteranno alla prova a partire da venerdì 20 settembre 2024. Nulla di strano, se non fosse che al posto di Loretta Goggi ci sarà un altro volto noto del piccolo schermo.

Si tratta di una famosissima conduttrice, nota per la sua strabiliante bellezza e in passato è stata protagonista del gossip come terzo incomodo nella coppia. Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino a Tale e Quale Show

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi hanno sempre smentito le voci riguardo un loro flirt. Belen Rodriguez, invece, ha lasciato intendere l’esatto opposto. In quel periodo la Marcuzzi era sposata con Paolo Calabresi Marconi che poi ha lasciato qualche anno fa per differenza caratteriali.

A dare sostegno alle parole di Belen ci ha pensato al giornalista Gabriele Parpiglia, il quale ha riferito che la showgirl ha trovato dei messaggi della Marcuzzi sul tablet di Stefano. Era il periodo in cui lui faceva l’inviato dell’Isola dei Famosi mentre lei era al timone della conduzione. Belen ne parlò durante un’intervista rilasciata a Mara Venier nello studio di Domenica In. Ora che i due lavoreranno insieme, cosa ne penserà? Per scoprirlo non ci resta che attendere.