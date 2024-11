Sta scadendo il BONUS e non ci hanno avvisato | Brutto colpo per i cittadini: entro DOMANI va compilata la richiesta

Bonus, uno importantissimo sta per scadere. Affrettati o non lo potrai più ottenere.

Ci siamo, l’argomento Bonus sta ancora tenendo banco ovunque e parliamo di qualcosa di importante per molte famiglie italiane e non solo. Non per nulla la crisi è fortissima, come anche i rincari, che ci tolgono il respiro ogni giorno. Quando andiamo al supermercato, in genere non riusciamo spesso a portare a casa tutto quello che ci eravamo segnalati nella lista.

Non riusciamo a mettere insieme al pranzo con la cena e a onorare tutte le spese, tra fisse e impreviste. Risparmiare è difficilissimo, specie se abbiamo ancora dei figli piccoli. Arrivare a fine mese è parecchio complicato e anche i pensionati si lamentano degli assegni pensionistici troppo esigui, quindi il Governo ha pensato di mettere in atto degli aiuti.

La platea è molto ampia ed è particolarmente complesso riuscire ad accontentare tutti quanti. Per ottenere questi Bonus è bene restare sempre sul pezzo e conoscere tutti i criteri necessari anche solo per farne domanda, quindi tenere in primis sempre un ISEE aggiornato sottomano, e non falsificarlo per ottenere aiuti che non ci spettano.

Bonus, affrettati perché questo sta per scadere

Ergo non facciamo i furbetti del quartierino, come hanno fatto alcuni che hanno modificato tale documento per ottenere il Bonus ma che poi sono stati scoperti e hanno dovuto in primis restituire tutti i soldi, per poi essere banditi a vita dal possibile ottenimento di altri futuri aiuti da parte del Governo.

Ora ce n’è uno che sta per scadere. Diciamo che i giorni che ci consentiranno di poterlo richiedere e ottenere si contano ormai sulle punta delle dita di una mano. Non c’è tempo da perdere, dunque conviene verificare subito se siamo nelle condizioni di poterne fare espressa richiesta. Di tutto ciò ci ha parlato con attenzione quotidianipiu.it.

Di che cosa si tratta

In realtà non si tratta di un Bonus che può richiedere una famiglia italiana, ma le società sportive. Infatti si tratta di un Bonus denominato Sponsorizzazioni Sportive a favore di Associazioni sportive in tema di Iva nello sport. Si concretizza in un credito di imposta per acquisti di spazi pubblicitari relativi agli investimenti per il periodo che intercorre tra il 20 agosto e i 15 novembre 2024.

A livello di importo deve essere non inferiore ai 10.000€. Inoltre devono essere rivolto a enti con ricavi nel nostro Paese tra i 150.000€ e 15 milioni di euro. Inoltre il Credito di Imposta sarà possibile solo per spese pubblicitarie e dovrà essere richiesto a dipartimento dello sport della presidenza del Consiglio dei Ministri. Insomma non c’è tempo da perdere se vogliamo approfittarne.