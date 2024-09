‘Sta diventando molto bravo’: Stefano De Martino premiato in diretta | Questa volta non c’entra la De Filippi

Stefano De Martino convince ancora. Per lui parole al miele da parte sua. No, non è Maria.

Sta andando alla grande, pardon, alla grandissima Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi. Lo showman campano si gode il successo, decisamente molto elevato, a pieno polmoni dopo aver studiato a lungo nel corso dell’estate 2024 per tale ruolo. Si è rivisto con calma le passate edizioni, anche quelle più datate senza però voler mai copiare alcun illustre collega.

Lo ha detto chiaramente durante la sua lunga intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni che gli ha pure donato una coloratissima copertina. Qui lo abbiamo ammirato in compagnia del telefono rosso dotato di cornetta che utilizza in studio per rispondere alle chiamate del dottore che sono fondamentali per il gioco.

Un gioco che da tanti anni ormai ci fa compagnia per numerosi mesi, ogni giorno, su Rai 1 poco prima della messa in onda del programma in prime time. Dunque parliamo di una fascia oraria molto appetita che però, al fischio d’inizio della nuova stagione televisiva, ha visto partire per primo proprio questo programma.

Stefano De Martino, elogiato da lei e non centra Maria

Non per nulla la prima puntata è stata trasmessa lunedì 2 settembre. Solo in questi giorni su Canale 5 è ritornata Striscia La Notizia con la coppia formata dalla mitica Michelle Hunziker e l’irresistibile Nino Frassica. Nuova velina e l’arrivo di un velino. Sul 9 invece lo strepitoso Ama ha debuttato domenica 22 settembre con un quiz show che ha cambiato solo nome.

Si tratta infatti dei Soliti Ignoti che ora si chiama Chissà chi è. Fatto sta che pare, dati alla mano, che il buon Sebastiani, così come, a onor del vero, il format di Antonio Ricci, non riescano a battere a livello di share il bravo Stefano. E ora per lui sono arrivati altri importanti elogi da parte di una donna. E no, non centra niente la divina Maria De Filippi.

Selvaggia Lucarelli elogia lo showman campano

A parlare infatti è stata la penna più pungente del giornalismo italiano, nonché fortissima giurata di Ballando Con Le Stelle, ovvero Selvaggia Lucarelli. La professionista dopo che non era rimasta particolarmente impressionata dalla conduzione di De Martino, come ci ricorda Gossip e Tv.

Ora però pare che abbia cambiato idea. Difatti una Storia caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram ha testualmente scritto: “Stefano De Martino ha preso confidenza, col suo ruolo, sta diventando molto bravo e finalmente sembra divertirsi”. E così ora lo showman campano può contare su una nuova e importante estimatrice.