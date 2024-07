Spiaggia delle Bambole, meta estate 2024: non tutti sanno che si trova a due passi dalla Capitale | Qui c’è una grotta unica al mondo

Spiaggia delle Bambole, perfetta per il tuo relax estiva. Dove si trova? A due minuti dalla Capitale.

Indubbiamente quando ci troviamo nella situazione di dover scegliere una meta per le nostre vacanze andiamo talora in panico. E così il più delle volte puntiamo su quelle ultra famose e gettonate e che quindi, per quanto concerne il vitto e l’alloggio, costano un botto. Se poi puntiamo di andarci in agosto, che è il mese vacanziero per antonomasia, prepariamoci a sborsare ancora più soldi.

Il che, e scusate se facciamo la parte dell’uccello del mal augurio o del grillo parlante di Pinocchio, ma con la spaventosa crisi che serpeggia maestosa nel nostro Paese sarebbe mille volte da evitare. Come lo sarebbe, a onor del vero, continuare ad alloggiare negli stessi posti. Alla fine difatti anche quello più bello può stancarci.

E quindi anche se trascorriamo qualche giorno di relax in loco alla fine non riusciamo magari a staccare fino al fondo la spina. Il punto è, come in tanti sottolineano sui Social, il più delle volte si fa questa scelta perché si può andare, e scusateci per la brutalità del termine, a scrocco da parenti o amici di vecchia data.

Spiaggia delle Bambole, se stai a Roma devi andarci

E ovviamente tutto ciò è molto conveniente. Come lo è pure sfruttare maggiormente, chiaramente se provvisti, il nostro balcone e giardino per rilassarci, prendere la tintarella e organizzare pranzi, cene e apertivi in compagnia, dividendo magari le spese con gli amici. Oltre a ciò, se non possiamo permetterci di andare in vacanza e non abbiamo persone disposte a ospitarci gratis, possiamo comunque compiere piccole gite.

Se, ad esempio, abitiamo nella Capitale possiamo benissimo recarci alla Spiaggia delle Bambole. Parliamo di un luogo meraviglioso e la cui visione vi lascerà senza fiato a lungo. Non la conosce praticamente nessuno, nemmeno chi ci abita a due passi. Solo qualche anziano potrà dirvi di averla visitata almeno una volta nel corso della sua vita o comunque di sapere di che cosa si tratti.

La sue perfetta posizione

Diciamo che è maggiormente conosciuta come la spiaggia di Itri, che è sita esattamente sotto il borgo medioevale che dove assolutamente osservare con gran cura per immergervi a pieni polmoni anche nella Storia. Potete raggiungere la citata spiaggia o dal mare oppure tramite la parte collinare.

E lo potrete fare se percorrerete un sentiero. Geograficamente possiamo dire che questo luogo da favola è sito a metà strada tra Sperlonga e Gaeta. Le acque sono assolutamente limpide e le viste naturali sono spettacolari. Inoltre potrete ammirare pure una delle grotte più belle al mondo. Diciamo che vi sembrerà di vivere in un sogno e di stare osservando una magnifica cartolina.