Spesa, solo qui costa pochissimo | Finalmente è stato svelato il supermercato più ECONOMICO d’Italia: torni a casa più ricco di prima

Supermercato, finalmente è stato rivelato il nome di dove costa di meno fare acquisti. D’ora in poi vai solo qui.

Con la crisi a dir poco pazzesca che imperversa nel nostro Paese, anche solo una semplicissima azione, come la spesa di stampo alimentare, per lo più a cadenza settimanale, può diventare un’impresa più che mai titanica. Del resto, dati e sondaggi alla mano. i rincari, che hanno pure toccato il settore alimentare, sono stati pazzeschi.

Chiaramente l’aspetto più terribile è che non hanno nemmeno la minima intenzione di fare un passo indietro, per lo meno non a stretto giro. E, con la festività di tutti i Santi alle porte, non è il massimo. Ovvio che la preoccupazione prenderà posto nei cuori dei consumatori soprattutto a dicembre, mese festivo per antonomasia.

In quel periodo si tende a compiere più pasti in famiglia, puntando anche a piatti succulenti, che prevedono delle specialità. Pertanto sarà più facile alle volte compiere la spesa, nonché acquisti più tosti. Certo, possiamo sempre correre ai ripari facendo compere fin da ora, dal momento che, più ci avviciniamo alle feste, più si alzano i prezzi.

Spesa, punta alle offerte e carte fedeltà

Possiamo poi congelare il tutto come si deve e approfittare delle offerte, che sono anche super pubblicizzate, sui vari volantini, digitali e cartacei. Dobbiamo però farlo solo se sono realmente tali e non da vedersi come il classico specchietto per le allodole. D’uopo è anche pensare che alcune sono disponibili solo in alcune giornate, mente altre solo a clienti dotati di tessera fedeltà o che hanno superato una certa soglia di età.

Altra dritta da tenere in considerazione è che alcuni supermercati possono pure possedere prodotti a costi più bassi, rispetto ad altri della concorrenza. Dunque è possibile anche, in vista di alcune cene in compagnia, fare compere, optando per più supermercati diversi. Tuttavia sapete quale sia ad oggi quello più conveniente e dove si possa fare una buona spesa? Ce lo dice Il Corriere Della Sera.

Qui spendi bene e risparmi

Parlando della città di Parma, il quotidiano ci parla, in base ai controlli effettuati da Altroconsumo che esso è il luogo dove possiamo risparmiare di più per la spesa settimanale, scegliendo però Esselunga Super Store, che è il punto vendita meno caro tra i super e gli iper visitati. Il più caro parrebbe invece Sigma.

Chiaro che, in linea di massima, si può comunque spendere meno, se non si vuole effettuare una spesa con tutte le marche o mista, frequentando maggiormente i discount, come, fra i più amati, Eurospin. Amatissimi sono pure MD e Lidl. Qui è fattibile comperare anche alcuni prodotti di marca, quindi compiere una spesa, in minima, parte mista.