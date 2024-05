Sospetti un tradimento? Se il partner è di questo segno ho una brutta notizia per te: l’oroscopo è sicuro al 100%

Vuoi davvero sapere se sei stato tradito o se il tuo partner ti sta tradendo ancora? Se è nato sotto questo segno tieni gli occhi aperti!

Tradire è indubbiamente un verbo che fa molta paura e, in certi casi, pure soggezione, ai più. Tanti invece non pensano che nel farlo non solo si manchi profondamente di rispetto a un’altra persona ma anche alla sua fiducia. E riconquistare questo secondo aspetto, una volta scoperti, se vorremmo essere perdonati perché ci siamo accorti di aver fatto una cosa molto grave, non è per niente facile.

Difatti, può essere che il nostro partner non riesca più a credere al fatto che ci teniamo a lui e che non possiamo rifarlo. Il punto è che è molto arduo talora capire se abbiamo tradito per un momento di debolezza o perché siamo, sotto sotto, dei traditori seriali. E se invece fossimo noi i traditi?

Di certo non è una bella sensazione e il solo pensiero ci fa rattristare e magari pure arrabbiare. E qui c’è chi vorrebbe vedere con i suoi occhi il tradimento perché solo così riesce a crederci e metterci una pietra sopra così come preferirebbe vivere nel dubbio oppure nel non sapere. Della serie, occhio non vede, cuore non duole.

Vuoi sapere se il tuo partner ti tradisce? Basta che conosci il suo segno

Chiaro è che trovare anche messaggi, note vocali o foto sul telefonino o pc portatile del nostro amore che fanno chiaramente intendere che ha una seconda relazione non è una bella esperienza per nessuno. Può anche essere che abbia solo flirtato virtualmente e che non ci sia mai stato nemmeno un incontro dal vivo, ma, in ogni caso, vedere ciò procura molto dolore.

Tuttavia, per capire come stanno davvero le cose, oltre a notare se è particolarmente sfuggente e si nasconde spesso in camera o in bagno con il suo smartphone, o ancora se si nega nell’intimità e nel volere un abbraccio più amorevole con voi, per sapere se avete a che fare con un traditore basta che verifichiate il suo segno zodiacale. Uno lo è di suo in maniera molto elevata.

Il più traditore dello Zodiaco

No, non stiamo parlando dell’Acquario, sebbene sia indubbiamente il re degli innamoramenti facili e molto farfallone. Parliamo forse del Leone che con il suo fascino da leader ama avere tutti quanti ai suoi piedi? Neppure! Difatti il segno dello Zodiaco più traditore è colui che, come si suol dire, possiede due facce, ovvero il Gemelli.

Per indole non amano molto impegnarsi in una relazione e pare che si stanchino molto alla svelta soprattutto se riscontrano che il partner possieda vari problemi magari sul lavoro o con la sua famiglia d’origine. E a quel punto non si fanno alcun problema a intrecciare una nuova relazione, ancor prima di aver concluso quella precedente.