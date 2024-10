‘Sono stato schiaffeggiato’: Caterina Balivo resta sbigottita | L’ospite lo ‘grida’ in diretta tv, clima teso in studio

Nello studio de La volta buona è accaduto un evento del tutto inaspettato. Caterina Balivo non è riuscita a nascondere il suo stupore. Ecco cosa è successo.

Caterina Balivo entra nelle case degli italiani con il programma televisivo La volta buona ogni giorno nel primo pomeriggio. La sua professionalità consiste nell’affrontare varie interviste proponendo argomenti diversi.

Tutti sostengono che abbia un modo di fare tale da rendere l’intervista una piacevole conversazione stando semplicemente seduti sul divano, proprio per dare l’idea di un ambiente familiare e confortevole.

In questi giorni ha focalizzato l’attenzione su delle coppie vip che sono scoppiate per colpa di gesti di infedeltà. Ed è in questa occasione che ha avuto modo di accogliere nello studio due ex coniugi molto famosi.

Secondo la maggior parte degli italiani possono essere presi come degli esempi da seguire per il tipo di rapporto che sono riusciti a costruire dopo il divorzio. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Dichiarazione inaspettata a La volta buona

In una delle puntate recenti sono stati invitati degli ospiti noti al pubblico italiano perché sono presenti nel piccolo schermo. In questo caso stiamo parlando Amedeo Goria e l’ex moglie Maria Teresa Ruta. Sono stati sposati dal 1987 fino al 2004 e da loro amore è nata la figlia Guenda nel 1988 e Glanamedeo nel 1992.

Nonostante il passato burrascoso sono rimasti in buoni rapporti. Non a caso lui ha accolto la palla al balzo per chiedere scusa per averle fatto del male. Sull’argomento il giornalista ha fatto una confessione che neanche Maria Teresa Ruta si sarebbe mai aspettata di sentire. Andiamo a scoprire cosa è stato detto secondo quanto riportato su lanostratv.it.

“Forse aveva ragione”

“Io vorrei dire che se uno doveva dare qualche schiaffo all’altro è sempre stata lei a schiaffeggiarmi…Forse aveva ragione”, ecco la rivelazione che ha lasciato a bocca aperta i presenti, compresa la Ruta. Quest’ultima poi ha ammesso che in realtà ne ha avuto qualcuno in passato e ha ricordato di quando furono pubblicate le sue foto quando usciva da un hotel.

Poi la conversazione è stata focalizzata sul desiderio di Amedeo Goria di voler nuovamente gioire della paternità. Ha scoperto questo desiderio da quando è diventato nonno. A tal proposito è nuovamente intervenuta l’ormai ex moglie ricordandogli che “non si può diventare padre a 70 anni”. L’uomo ha approfittato per ricordare di essere ancora single e non ci vede nulla di male a voler cercare di realizzare questo sogno. Poi il tutto è terminato con una bella risata, chiaro segno che tra i due ormai da tempo è arrivato il sereno.