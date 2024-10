‘Sono stati cattivi’: Massimiliano Ossini freddato in diretta | Affronto in casa Rai, tutta colpa di Ballando

Su Massimiliano Ossini qualcuno ha espresso un pensiero su alcune dinamiche avvenute nello show Ballando con le Stelle. Andiamo a scoprire cosa è stato detto al punto tale da far restare a bocca aperta.

Massimiliano Ossini è un noto conduttore della Rai e adesso fa compagnia ogni giorno con le dirette di Unomattina con la collega Daniela Ferolla. L’ospite di una delle ultime dirette è stato un ballerino, nonché personaggio la televisiva italiano.

Nel 1992 ha partecipato allo show Bravo bravissimo condotto da Mike Bongiorno per poi classificarsi qualche anno più tardi al terzo posto nel campionato italiano amatori A1 danze latino americane. Il vero successo è arrivato quando nel 2005 Milly Carlucci gli ha dato la possibilità di partecipare come professionista a Ballando con le Stelle.

Stiamo parlando di Samuel Peron, noto anche per aver sposato la finalista di Miss Italia 2010 Tania Bambaci, la quale lo ha reso padre del piccolo Leonardo nel 2022. Nel 2023 ha partecipato alla quarta edizione de Il cantante mascherato e ha partecipato anche all’Isola dei famosi con la conduttrice Vladimir Luxuria. Purtroppo per un pelo non ha portato a casa la vittoria perché è arrivato secondo mentre Aras Senol ha ottenuto il primo posto.

Adesso non fa più parte del cast, ma ha voluto ugualmente parlare dello show che lo ha reso famoso. Secondo quanto riportato sul sito lanostratv.it. ha voluto esprimere un suo parere sullo show della Rai dando allo stesso tempo dei consigli al conduttore attualmente in gara. Ecco tutti i dettagli.

Samuel Peron su Massimiliano Ossini: “Ti fai troppi problemi”

Massimiliano Ossini si sta mettendo alla prova nello show di Milly Carlucci con la professionista Veera Kinnunen. Entrambi bellissimi da guardare, eppure hanno ricevuto varie critiche. A tal proposito Samuel Peron ha voluto dare dei consigli al conduttore e un parere personale su ciò che sta accadendo nello studio.

“In diretta ballando ti fai troppi problemi, devi essere te stesso, non lasciarti andare. Servono emozioni, a casa arrivano quelle…Metti una maschera, invece no. Sono qui per aiutarti e darti dei consigli…Sei impostato, balli con il freno a mano tirato”. Con queste parole l’ex maestro di ballo ha voluto essere d’aiuto e poi ha voluto spendere qualche parola sulla giuria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

Considerazioni sulle giuria dello show

“Sono stati cattivi con diverse coppie, fra cui voi…Dovrebbero tenere in considerazione nel giudizio che ci sono concorrenti avvantaggiati, perché hanno una base di ballo, e personaggi che si cimentano per la prima volta nella danza”.

Alla fine la collega di Ossini, Daniela Ferolla, ha ricordato che ci sono ancora tante altre puntate. Ciò significa che tutto può accadere. Ragion per cui non ci resta che attendere.