Sonno tranquillo, se non vuoi svegliarti pieno di dolori evita questi alimenti: senza di loro ti rigeneri ogni notte

Sonno sereno, stai alla larga da questi alimenti. Sono i suoi più acerrimi nemici.

Gli esperti continuano a ripeterci, proprio come se fosse una sorta di mantra, la grandissima importanza di dedicare il giusto tempo al riposo notturno. Il top sarebbero le canoniche otto ore a notte. Chiaro che oltre alla quantità è fondamentale pensare alla qualità, dunque puntare al buon sonno.

E ciò non è in realtà qualcosa che molti riescono ad ottenere con grande facilità. Diciamo che con la situazione pazzesca che vige tuttora nel nostro Paese, dove sia la crisi che i rincari non ne vogliono sapere di abbassare la china, riuscire a dormire sonni tranquilli è diventata sostanzialmente una vera impresa un po’ per tutti quanti.

Difatti le preoccupazioni di vario genere ci pesano tantissimo sopra il capo e non ci consentono di lasciarsi abbandonare tra le braccia di Orfeo. Tuttavia se vogliamo riposare meglio, o comunque provarci, dobbiamo stare anche maggiormente attenti a ciò che mangiamo la sera. Ci sono infatti alcuni alimenti che non sono dei grandi alleati del riposo.

Buon sonno, occhio a che cosa mangi a cena

In primis rammentiamo che dopo le 18 sarebbe meglio evitare di sorseggiare caffè o tè. Difatti il primo a causa della presenza della caffeina e il secondo della teina tenderebbero a sbarrarci la strada per un sereno riposo. Attenzione anche al fatto di cenare troppo tardi. Prima di coricarci abbiamo bisogno infatti di qualche ora per digerire altrimenti non riusciremo a chiudere occhio.

Sì a tisane rilassanti o alla classica camomilla prima di andare a letto mentre evitiamo come la peste di bere tutto ciò che può stimolare la diuresi, altrimenti ci sveglieremo cento volte anche di notte per correre in bagno. E, infine, state alla larga da questi alimenti. Forse non lo sapete ma non vi aiuteranno affatto a dormire.

Gli alimenti nemici del riposo

In poche parole è bene non inserire nel proprio pasto serale tutto ciò che può risultare pesante da digerire. Dunque dite un sonoro no ai fritti, così come ad arrosti e a cari grasse in linea generale. State lontani anche dai cibi piccanti o troppo speziati, così come dal cioccolato, che è un grande eccitante, così come da dolci elaborati o dal gelato.

Non per nulla ciò che contiene parecchio zucchero non è un toccasana per distendere la mente e i nervi in fase serale. Passando alla verdura, no e ancora no all’insalata che può rivelarsi talora difficile da digerire dopo le 19, così come al cavolo e alla verza per lo stesso identico motivo.