Solo DECÓ pensa a tutti | In quest’unico giorno della settimana SCONTI EXTRA: la promo cela un segreto nascosto

Decò, in questo particolare giorno della settimana sconti in più. Che cosa nasconde la promozione.

Andare a fare la spesa è diventato quasi un tabù per moltissime famiglia italiane, soprattutto se numerose e con figli piccoli a carico. Difatti i rincari che hanno letteralmente travolto pure il settore alimentare, non hanno la minima intenzione di recedere nemmeno un po’ e ciò per lo meno, non accadrà a stretto giro, come sentenziano gli esperti in TV.

Mangiare si deve per campare e pertanto acquisti di tipo alimentare vanno fatti. Magari ci si accontenta a livello di ingredienti, puntando sulla semplicità, quando ci si mette ai fornelli e, per comperare qualcosa di più gourmet e sfizioso, si attendono le offerte se tali sono e se corrispondo a nostre esigenze e gusti.

Per riuscire a fare una buona spesa in tanti puntano a discount oppure solo a non affidarsi ad uno unico store o determinata catena per compiere tali acquisti. Diciamo che molti, ancora oggi, prediligono quella mista, mentre altri puntano maggiormente all’acquisto di marchi meno conosciuti ma molto buoni, appartenenti alla politica commerciale del prodotto per e non da.

Decò, risparmi alla grande ma solo se presti attenzione al giorno

Interessanti è tenere monitorati i volantini anche delle varie realtà e Decò ora ne sta proponendo svariati. La catena però, almeno per ora, possiede store al Centro e al Sud Italia. È molto amata anche perché qui si possono comperare non solo prodotti alimentari e dell’igiene della casa, ma anche indumenti, giocattoli e piccoli elettrodomestici.

E ora c’è un lieta novella che scalderà i cuori dei numerosi consumatori. Difatti si parla di sconti extra, che però avvengono in un unico giorno all’interno della settimana. Ovvio che si tratta di qualcosa di molto succulento e che ci farà risparmiare parecchi soldini quando saremo alla cassa per pagare. Ecco di che cosa si tratta.

Il segreto nascosto nella super offerta

Il segreto è che per tutti coloro che hanno superato i 65 ani di età e che sono i possesso della carta fedeltà Decò, è previsto uno sconto del 10% sul totale della loro spesa. Tutto ciò potrà avvenire nella giornata di giovedì. In ogni caso Decò, sul suo sito ufficiale, nel parlare di questa importantissima iniziativa, specifica anche la lista dei punti vendita suddivisi per regione e città dove è possibile approfittarne.

In ogni caso sono anche tante le altre offerte che possono variare a seconda dello store. Tuttavia ora come ora, molte sono state indette anche in vista di Halloween. Non mancano dolcetti in offerta, pensati per questa festa e soprattutto per i nostri bambini, ma anche qualche piccola anteprima squisitamente natalizia.