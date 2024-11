Smartphone PERICOLOSI, questi emettono radiazioni pericolose e non lo sapevi | Hanno reso nota la lista definitiva

Non è solo una diceria come credevi: esistono dei cellulari di ultima generazione super tossici per la tua salute. Scopri quali.

Gli smartphone sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana, ma cosa sono esattamente e come vengono costruiti? A differenza dei cellulari classici, che servivano principalmente per fare chiamate e inviare messaggi, gli smartphone offrono incredibili funzionalità.

Tra queste la navigazione internet, le app, le fotocamere avanzate e molto altro. La loro costruzione è un processo complesso che coinvolge vari materiali, come vetro, metallo e plastica, oltre a componenti elettronici sofisticati. La maggior parte degli smartphone è progettata per essere leggera e sottile, con schermi touch che occupano quasi tutta la superficie.

All’interno, i circuiti stampati, i chip e le batterie lavorano in sinergia per garantire prestazioni elevate. Mentre i telefoni cellulari tradizionali avevano una vita batteria molto più lunga, oggi gli smartphone richiedono frequenti ricariche a causa delle loro funzionalità avanzate, creando una certa dipendenza da fonti di energia.

Paranoia e complottismo

Con la diffusione degli smartphone, è emerso anche un gruppo di persone che vede in queste tecnologie una minaccia. I cosiddetti complottisti sostengono che gli smartphone e le reti 5G possano causare danni alla salute, associando queste tecnologie a una serie di problemi, da mal di testa a malattie più gravi.

Questa paranoia ha portato a teorie del complotto, che spesso non hanno basi scientifiche, ma che trovano comunque una certa risonanza tra chi è preoccupato per l’impatto delle onde elettromagnetiche. Anche se le autorità sanitarie garantiscono che l’uso degli smartphone è sicuro, il dibattito continua e molti si chiedono se ci siano davvero dei rischi.

La lista degli smartphone pericolosi

Un argomento caldo nel dibattito sull’uso degli smartphone riguarda le radiazioni. Infatti, non tutti i telefoni ne emettono la stessa quantità: alcuni modelli si posizionano più in alto nella lista. Recentemente è stata stilata una lista di smartphone con le radiazioni più elevate dal Bundesamt fur Strahlenschutz, l’Ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni. La notizia è stata diffusa da Ispa News.

Alcuni dei marchi noti, che generalmente consideriamo sicuri, potrebbero non essere così innocui come pensiamo. Ad esempio, alcuni smartphone di marche popolari come Samsung, Asus e Motorola: Telekom T Phone Pro, Motorola Edge, Samsung Galaxy S22, Asus ROG Phone 6 e 7, Wiko Jerry3, Doro 5516. Ciò che però è importante è che tutti stanno lavorando affinché diventino sicuri questi dispositivi.