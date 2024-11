Simona, mi spiace ma da te non vengo | La Ventura INCASSA un rifiuto pesante: l’attrice dà forfait e rifiuta l’invito

Simona Ventura ha incassato un bel colpo a pochi mesi dal suo nuovo esordio in televisione. Andiamo a scoprire chi ha declinato il suo invito.

Tutti sono concordi nel dire che Simona Ventura sia una delle donne più affermate del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio della sua in discussa professionalità. I fan ricordano la proposta di matrimonio che ha ricevuto quando era un concorrente di Ballando con le Stelle.

Giovanni Terzi aveva stupito tutti con l’anello tra le mani. Sicuramente è un periodo ricco di soddisfazioni per la conduttrice che a breve sarà al timone della conduzione di un nuovo programma televisivo della Rai. Andando nello specifico, è un adventure game.

Secondo quanto riportato sul sito lanostratv.it sembra proprio che non ci siano buone notizie per Simona Ventura che tornerà nel piccolo schermo con un nuovo programma televisivo. Sono sorti i primi problemi e a comunicarlo ci ha pensato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi.

L’uomo è venuto a conoscenza che un volto noto del mondo dello spettacolo italiano ha rinunciato a farne parte. Il motivo è chiaro, in quanto è stato il diretto interessato a farne parola. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa ha detto.

Simona Ventura non può credere alle sue orecchie

Si tratta di un’attrice che ha ottenuto la sua prima parte quando era bambina nel film Il Grande Attacco del 1978. Ha preso parte con Asia Argento all’ottava edizione di Pechino Express in passato, ma poi ha fatto coppia con il modello Gennaro Lillio. Ha anche partecipato alla quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi.

All’età di 53 anni ha ritrovato l’amore dopo aver messo fine alla relazione con Guè. Adesso si è lasciata andare tra le braccia di un giovane trapper in arte Misha Carry. Non è mai passata inosservata per via della sua forte personalità. Molti hanno capito di chi si sta parlando.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vera Gemma (@veragemma17)

“Ho però incassato già un no”

Altro non è che è Vera Gemma. Molti ricordano senza dubbio la sua ultima esperienza la televisiva alle prese con le insidie dell’isola e ha mostrato di avere grande coraggio e tenacia. Non sono mancati e delle discussioni, ma è sempre riuscita a tenere testa a tutti. È stata proprio lei a riferire perché ha declinato l’invito di Simona Ventura.

È impegnata sul set del nuovo film di Sean Baker ed è stata scelta lei nel ruolo di protagonista. Nonostante tutto pare che Simona Ventura non abbia intenzione di rinunciare alla sua presenza nel nuovo programma televisivo. Avrà inizio a partire dal prossimo autunno, quindi non è detto all’ultima parola.