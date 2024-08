‘Simona lascia tutto e vieni da noi’: la Ventura convocata negli studi Mediaset | La rivedremo nel weekend di Canale 5

Simona Ventura chiamata di fretta e furia alle Reti Mediaset. Che cosa bolle in pentola per lei?

Ora che agosto ci sta salutando con la manina, in attesa di tornare a farci compagnia, puntuale come un orologio svizzero, la prossima estate, ecco che settembre ci sorride ammiccante. Con lui ripartirà la nuova stagione TV 2024-2025. Ritroveremo i nostri programmi del cuore e i nostri beniamini, prontissimi a farci trascorrere momenti lieti e spensierati, guardando la TV.

Indubbiamente tra i tanti mestieranti, più amati dagli italiani di ogni età, c’è da annoverare Simona Ventura. La donna, fresca fresca di nozze con il suo amato Giovanni Terzi, ha regalato momenti del suo magico periodo estivo ai suoi estimatori sui Social. Lo scorso anno l’abbiamo anche vista danzare in pista al programma danzereccio del sabato sera di Rai Uno.

Parliamo chiaramente di Ballando Con Le Stelle. In precedenza, sempre alla corte di Milly Carlucci, è stata impegnata al L’Acchiappatalenti, suscitando l’ammirazione più sincera sia del telespettatori, così come degli addetti ai lavori. Simona è una professionista con alle spalle tanta gavetta e un curriculum di tutto rispetto.

Simona Ventura chiamata d’urgenza a Mediaset

L’abbiamo vista condurre tantissimi programmi, pure a tema calcistico. Impeccabile poi anche nei reality, tra cui citiamo L’Isola Dei Famosi, alla quale ha anche partecipato, in tempi più recenti, come concorrente. Al momento è in forza in Rai e a breve la ritroveremo al timone di Citofonare Rai Due, in compagnia della bravissima Paola Perego.

Sarà anche impegnatissima alla corte di Fabio Fazio a Discovery con la nuova edizione di Che Tempo Che Fa, dove fa parte della tavola rotonda. A darcene notizia è il sempre accorto Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Il giornalista però, ci ha donato pure un’altra chicca che lascerà senza fiato soprattutto i fan della prima ora della Ventura. A quanto pare lei avrebbe ricevuto una chiamata molto importante direttamente dagli alti piani Mediaset.

Una nuova sfida pronta per lei

“Simona Ventura scalda i motori per l’autunno TV. La domenica ritornerà al timone di Citofonare Rai Due con Paola Perego e siederà al tavolo di Che Tempo Che Fa (Nove). Nel 2025 condurrà un Adventure Game su Rai Due“, queste le prime novità spifferate da Dandolo. Tuttavia è poco dopo che ha rilasciato una dichiarazione che ha del pazzesco e alla quale abbiamo accennato poco fa.

“Prima di tutto, a settembre, andrà (Simona Ventura ndr) a Verissimo, con il marito Giovanni Terzi, per mostrare le immagini delle nozze. Mediaset potrebbe anche affidarle una sfida ambiziosa su Canale 5.”, questo si legge sulle pagine del noto settimanale. E chissà che questa nuova importante sfida, come molti sussurrano sui Social, non possa essere rappresentata di nuovo dall’Isola.