Silvia Toffanin si confessa, finalmente spiega il crollo di fronte alle telecamere: “… Ho fatto fatica a proseguire” | L’episodio mette i brividi

Silvia Toffanin, anche lei ha faticato a proseguire talvolta in Tv. La sua inaspettata dichiarazione.

Anche quest’anno è tornato a farci compagnia, sia il sabato che la domenica pomeriggio su Canale 5, il rotocalco più amato dagli italiani di ogni età. Stiamo chiaramente parlando di Verissimo,che vede da moltissimi anni a questa parte la splendida Silvia Toffanin. Lei è indubbiamente una magnifica padrona di casa, che sa sempre come mettere perfettamente i suoi ospiti a loro agio.

E così, anche chi non è particolarmente avvezzo a concedere interviste si trova ben disposto ad accettare il suo cortese invito. Lei ci dona chiacchierate a cuore aperto straordinarie, nonché pazzesche esclusive le cui clip vengono subito riprese sul Web, diventando virali. Molte tuttavia avvengono in collegamento da studi e abitazioni non sempre site nel nostro Paese.

Seguendo il talk ci ride ma ci si commuove anche, talvolta fino alle lacrime. A piangere sono gli intervistati ma, soprattutto negli ultimi anni, a dimostrarsi innanzi alle telecamere visibilmente commossa, è stata la stessa professionista veneta. Del resto, talvolta le storie raccontate sono state talmente commoventi o dure da accettare che è stato impossibile per lei scacciare la commozione.

Silvia Toffanin e la sua inaspettata confessione

Lei ne ha ampiamente parlato durante una delle sue pochissime interviste che concede, a Sorrisi e Canzoni Tv, che le ha donato pure una bellissima copertina. Oltre a svelare che condurrà prossimamente alcune puntate speciali dedicate a grandi talenti di Amici, che sovente ospita a Verissimo, ha anche svelato di alcuni momenti molto particolari durante le registrazioni del rotocalco.

In grave difficoltà a livello emotivo lo è stata quando ha ospitato Gino Cecchettin, che ha raccontato la storia della sua adorata Giulia, anche in un toccante libro. E poi Silvia ha raccontato anche di un altro momento che ha faticato, e non poco, a proseguire con l’intervista e la conduzione del suo amato programma.

“Ho fatto fatica a proseguire…”, le parole che commuovono

La Toffanin, dopo aver ricordato il primo incontro avvenuto con Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna Rapaccioni, quando insieme avevano parlato del loro amore e della malattia di lui, nonché con quanto coraggio la affrontassero insieme. Successivamente la vedova ha accettato di raccontarsi nuovamente a Verissimo.

“Quando lei a un anno di distanza dalla scomparsa del suo Sinisa ha accettato di tornare in trasmissione, per raccontare come stesse vivendo quell’immenso dolore, mi sono veramente emozionata molto e ho fatto fatica a proseguire l’intervista“, ha svelato la conduttrice sempre al noto settimanale.