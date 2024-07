‘Signorini portala al GF, è la migliore’ | Alessia Marcuzzi può confermare: a settembre pronta al rientro

“Signorini portala al GF“, la dichiarazione non lascia dubbi in merito. Pure Alessia Marcuzzi è d’accordo.

Stanno procedendo in tutta Italia i provini per cercare i nuovi concorrenti della nuova e super attesa edizione del padre di tutti i reality. Chiaramente parliamo di quelli non famosi. A girare con la troupe c’è anche un ex inquilino, dal momento che, a partire dall’ultima edizione andata in onda, si chiamano così i partecipanti.

Si tratta di Giuseppe Garibaldi, che ha vissuto, all’interno della Casa, un’intensa relazione con Beatrice Luzzi, arrivata seconda alla finale. Nonostante manchino due mesetti, giorno più giorno meno, al fischio d’inizio, diventano sempre più insistenti i rumors che parlano di alcuni vip che potrebbero fare il loro ingresso alla casa più spiata d’Italia.

Molti di loro saranno falsi e si dissolveranno come neve al sole, mentre altri di intensificheranno. Altri ancora diventeranno realtà, fatto sta che ora il Gossip impazza a più non posso. Signorini sta valutando nel frattempo con viva attenzione il cast. E fra le tante proposte c’è anche quella che sta facendo letteralmente impazzire il vasto popolo del Web.

Al GF potrebbe arrivare lei, stimata anche da Alessia Marcuzzi

Anche la splendida Alessia Marcuzzi, che ha condotto il GF anni fa, pare essere d’accordo con ciò. Del resto lei, la persona proposta, la conosce piuttosto bene e quindi sapere che è in accordo con tale idea è già fonte di gran successo. Cominciamo con il dire che si tratta di una giovane donna, bella simpatica e spigliata.

Tra l’altro, ormai molti anni fa, si è fatta conoscere sia presso il grande pubblico che dagli addetti ai lavori, grazie a suddetto reality. Tuttavia allora non ha vinto, ma si è classificata al terzo posto, con il 15% di preferenze. A vincere quell’edizione fu colui con il quale lei ebbe una relazione. Parliamo del bell’Andrea Coco. Avete capito di chi stiamo parlando?

“Signorini portala al GF“, le fan vogliono la Zanatta

Si tratta di Margherita Zanatta, che partecipò all’11a edizione del GF. A darcene notizia sono le attentissime Isa & Chia, dopo che hanno ascoltato e letto una storia condivisa su Instagram dall’accorta Deianira Marzano. Tuttavia la frase in oggetto è stata pronunciata a alcune fan della stessa Zanatta sui Social. Tornando all’influencer avrebbe pure parlato anche della possibilità di far partecipare al prossimo GF alcuni fra i personaggi famosi che nelle scorse edizioni hanno già partecipato al programma nella versione Vip.

Tuttavia al momento nessuna conferma al riguardo è giunta, tantomeno dalla stessa Zanatta, che oggi è più attiva che mai sui Social. Di mestiere fa l’autrice, conduttrice e regista, oltre che speaker radiofonica e content creator. E chissà che non sia realmente lei la punta di diamante sulla quale Signorini voglia puntare per la prossima edizione del GF.