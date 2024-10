‘Siamo costretti a chiudere’: Pino Insegno lo ha appreso pochi minuti fa | Fissata la chiusura di Reazione a Catena

Non ci sono buone notizie per Pino Insegno per quanto riguarda il programma televisivo Reazione a catena. Dovrà accettare quanto stabilito dagli alti vertici della Rai. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Pino Insegno è considerato un artista a 360°, essendo anche attore e doppiatore italiano. Molti ricordano sicuramente il successo della Premiata Teleditta e da allora nel suo curriculum ha aggiunto tante collaborazioni.

Da anni si sta cimentando nel ruolo di conduttore e in questi mesi sta intrattenendo il pubblico di Reazione a catena. Sì è occupato anche di Domenica In, Lo zecchino d’Oro, Il mercante in fiera e tanto altro ancora.

Da non dimenticare l’attività teatrale e radiofonica e i ruoli in fiction televisive che gli hanno dato ulteriore successo.

Adesso i fan sono preoccupati perché vorrebbero sapere se avranno modo di rivederlo all’opera in un altro contesto televisivo. La notizia lascerà tutti a bocca aperta.

Brutte notizie per Pino Insegno: la chiusura è imminente

Pino Insegno per tutta l’estate ha fatto compagnia nel tardo pomeriggio con il programma televisivo Reazione a catena. Con la sua solita indole carismatica e divertente, ha tenuto molti telespettatori incollati davanti al piccolo schermo, anche se Gerry Scotti con La ruota della fortuna gli ha dato del filo da torcere.

A breve saluterà gli italiani, poiché secondo i palinsesti Reazione a catena lascerà il posto a L’Eredità con al timone della conduzione Marco Liorni. A questo punto i fan si chiedono se avranno modo di rivedere il proprio idolo alle prese con nuove sfide professionali. Sul sito gossipetv.it si può leggere la risposta tanto attesa.

Ecco quale sarà il destino dell’amato conduttore

Secondo quanto riportato sul sito domenica 3 novembre 2024 Reazione a catena non andrà più in onda perché, come accade da anni, tornerà L’Eredità con le sfide che porteranno un unico concorrente al famoso gioco “La ghigliottina” fino a fine maggio. Ma quale sarà la sorte di Pino Insegno? Fortuna vuole che non tornerà a casa a mani vuote.

Pare che la Rai abbia pensato un programma televisivo fatto su misura per lui. Andando nello specifico, si tratta di un nuovo varietà e al momento il titolo che risulta essere quello più accattivante è Il Buono, il Brutto, il Cattivo. Non gestirà il tutto da solo, dal momento che sarà affiancato da altri due volti noti del mondo dello spettacolo italiano. Non si sa ancora di cosa si tratta, però una cosa è certa: insieme metteranno in scena delle gag simpatiche e siparietti probabilmente improvvisati.