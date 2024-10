‘Si è tirata indietro’: la Carlucci non ne sapeva nulla | La mossa OCCULTA che nessuno ha notato a Ballando

Ballando con le Stelle è al centro dell’attenzione per un commento che non è passato inosservato sui social. Anche Milly Carlucci stenta a crederci.

Ultimamente lo show condotto da Milly Carlucci sta facendo discutere per via di un evento accaduto dietro le quinte perché dei concorrenti hanno alzato i toni. Ragion per cui la produzione ha inviato una lettera di richiamo ad Alan Friedman, il quale si è prontamente scusato.

Purtroppo i Cugini di Campagna sono stati i primi di questa edizione ad aver salutato tutti. Una notizia triste, ma se non altro il pubblico femminile ha potuto riprendersi quando Raoul Bova si è esibito solo per una serata (secondo fonti attendibili pare che entrerà a far parte del cast nella prossima edizione).

Tutti sono concordi nel dire che Nina Zilli, Federica Nargi e Bianca Guaccero potrebbero essere le ipotetiche vincitrici, ma per ora è ancora presto esporsi facendo qualsiasi tipo di previsione. Tra le donne una in particolare ha i riflettori puntati addosso.

A tal proposito un articolo di novella2000.it, pubblicato in una pagina di Facebook, ha affrontato l’argomento e nella faccenda è coinvolta Selvaggia Lucarelli. Tra i vari commenti uno non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa è stato detto sul suo conto.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci colta alla sprovvista

La donna fa coppia con il professionista Carlo Aloia. Settimana scorsa è stata eliminata al ballottaggio con Alan Friedman e Giada Lini. Tuttavia Sara Di Vaira ha deciso di sfruttare la white card per darle la possibilità di avere una rivalsa ed ecco che è stato proposto un valzer molto apprezzato sia dalla giuria che dal pubblico.

Stiamo parlando di Sonia Bruganelli, nota per avere una forte personalità al punto tale da scontrarsi soprattutto con la Lucarelli. Quest’ultima le ha fatto dei complimenti nonostante le questioni passate e l’altra ha detto che i loro battibecchi le serviranno sicuramente per migliorare. Qualcuno sul web ha voluto esprimere un parere.

“Stava passando per vittima”

“Selvaggia, troppo avanti, ha capito che stava facendo il gioco di Sonia che stava passando per vittima e si è tirata indietro. Ironicamente le ha detto che l’avrebbe solo giudicata per il ballo”, ecco il commento che sta facendo discutere.

Sicuramente l’utente social sta seguendo lo show della Rai con attenzione, dunque non ha esitato a esprimere il suo pensiero. A prescindere da tutto una cosa è certa: la Bruganelli è sicuramente un personaggio pubblico di una certa notorietà. Ciò non stupisce del fatto che gli occhi siano sempre puntati su quello che fa e dice.