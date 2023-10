Serena Bortone, proprio non ce l’ha fatta: “Non ho resistito. Perdonatemi. Addio” | Cos’ha combinato

Serena Bortone non ha resistito e anche lei ha ceduto come tante persone a compiere un determinato gesto sui social. Andiamo a scoprire di cosa si tratta

Tutti sono concordi nel dire che Serena Bortone sia una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Il merito è senza dubbio del suo indiscusso talento che spinge le persone a restare incollate davanti a un piccolo schermo per seguirla.

Per tanto tempo è stata al timone della conduzione del programma televisivo Oggi è un altro giorno proponendo tanti argomenti interessanti con i membri del cast e gli ospiti invitati nello studio. Tuttavia gli altri vertici della Rai hanno deciso di chiuderlo sostituendolo con un altro. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Si tratta di La volta buona con al timone della conduzione Caterina Balivo. Qualcuno ha chiesto il motivo di questa decisione e la risposta ottenuta non ha lasciato più dubbi. In poche parole dopo anni era necessario proporre un qualcosa di diverso ai telespettatori. Quest’ultimi, però, possono stare tranquilli perché rivedranno il loro idolo.

Per fortuna dal 23 settembre nel weekend sta conducendo il programma Chesarà su Rai 3. Si basa sull’attualità e come gli italiani affrontano la quotidianità. Allo stesso tempo è molto attiva sui social e, come tanti vip, anche lei non ha resistito a compiere un gesto.

Serena Bortone non ha resistito alla tentazione

“Faccio quello che l’azienda mi dà da fare, sono una caporedattrice del servizio pubblico punto l’azienda ha deciso che potevo essere utile in questa fascia e io faccio quello che l’azienda mi chiede…Su Rai 3 torno a casa, e la rete con cui sono cresciuta”, ecco come si è giustificata Serena Bortone con coloro che hanno criticato questa scelta.

Sicuramente sarà all’altezza di questo nuovo incarico. D’altronde gli altri vertici della rete hanno deciso di puntare nuovamente sulla sua professionalità per portare a casa ottimi risultati in termini di ascolto. Quando a modo di staccare la spina la conduttrice si concede qualche attimo per dedicarsi ai social, dove è altrettanto molto seguita. Anche lei non ha potuto resistere alla tendenza del momento.

“Non ho resistito. Perdonatemi”

“Non ho resistito. Perdonatemi. Addio…Per chi non avesse capito, è tutto finto. È una App che ti trasforma in teenager americana degli anni 90“, la frase riportata nella didascalia del post non lascia più dubbi.

Il post contiene 10 foto che ritraggono la Bortone in tenuta da adolescente delle scuole americane. Non è l’unica ad aver fatto ricorso a questa app. In base ai like e ai commenti, pare che la sua trovata sia stata gradita.

© Riproduzione riservata