‘Sei una persona incostante’: lo hanno comunicato a Signorini senza filtri | Purtroppo la notizia della ‘chiusura’ era nell’aria

Le sorprese nella casa del Grande Fratello non mancano mai. Adesso al centro dell’attenzione c’è uno dei concorrenti più chiacchierati del momento. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Il Grande Fratello ha avuto inizio da poco, ma i concorrenti hanno fin dal primo giorno creato delle dinamiche avvincenti al punto tale da spingere i telespettatori a restare incollati davanti al piccolo schermo. Nelle prime dirette andate in onda Alfonso Signorini si è focalizzato su Shaila Gatta e Javier Martinez, due bellissimi giovani che hanno subito palesato un interesse reciproco.

Eppure di recente Shaila ha deciso di allontanarlo perché non ha un interesse tale da proseguire nella conoscenza. Nel frattempo ha dichiarato di essere attratta da Lorenzo Spolverato che ha passato dei momenti piacevoli con Helena Prestes. Se non si lascia andare è semplicemente perché lui le ricorda delle persone che le hanno fatto del male in passato.

Javier, stufo della situazione, ha deciso di fare un passo indietro e lo stesso discorso riguarda anche Helena. Quest’ultima all’inizio non era vista di buon occhio dal gruppo, ma poi si è messa a nudo e tante sfaccettature del suo carattere sono state comprese e accettate.

Nelle ultime ore è stata lei a dover fare i conti con una spiacevole realtà. Dall’esterno qualcuno ha voluto esprimere un parere sulla sua personalità. Si tratta di una persona che il pubblico italiano ha avuto modo di conoscere, seppur per poco, a L’Isola dei Famosi.

Grande Fratello, chiusura immediata senza esitazione

Chi ama il reality della sopravvivenza ricorderà sicuramente dell’avventura sull’isola di Helena. Anche in quel caso non è riuscita ad integrarsi subito con il gruppo di naufraghi e nel frattempo superava quasi sempre le prove proposte dalla produzione.

Durante una diretta ha avuto modo di presentare agli italiani l’ex fidanzato Carlo Motta. Il ragazzo ha rilasciato una lunga intervista a Di Più Tv e il tutto è stato riportato sul sito lanostratv.it. Le parole che ha utilizzato non sono passate inosservate.

“Volevo che si staccasse da me”

“Non riuscivo più a reggere gli alti e bassi del suo carattere, è lunatica, incostante…Mi dispiace dirlo, ma alla fine sono stato costretto a cambiare numero di telefono per non sentirla più, l’ho fatto anche per il suo bene, volevo che si staccasse da me”, ecco cosa ha detto l’ex fidanzato.

Da queste parole si può dedurre che non ci potrà essere un ritorno e che la chiusura (come riportato nel titolo) è netta. Tuttavia non ha nascosto di essere geloso di vederla tra le braccia di un altro uomo. Ora che con Lorenzo ha messo la parola fine, quale altro pretendente cercherà di conquistarla? Per scoprirlo non ci resta che attendere.