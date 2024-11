“Sei un uomo senza cervello”: Maria De Filippi non riesce a fermarla in tempo | Questa volta il pubblico vuole spiegazioni, si è andati oltre

Nello studio di Uomini e Donne è accaduto un evento che ha colto alla sprovvista anche Maria De Filippi. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Uomini e Donne riesce senza dubbio a catturare l’attenzione del pubblico perché all’interno del suo studio si creano delle dinamiche avvincenti tra i partecipanti. In queste ore, per esempio, si sta parlando di Mario Cusitore in merito alle sue conoscenze ormai archiviate, ovvero Margherita e Morena.

La maggior parte degli telespettatori sostiene che ci saranno ulteriori sviluppi, anche perché la prima ha troncato una frequentazione con un membro del parterre maschile mentre l’altra ancora non capisce il comportamento di Mario dopo aver trascorso dei momenti piacevoli insieme.

Spesso l’ex corteggiatore di Ida Platano viene menzionato anche dagli opinionisti, i quali tendono a punzecchiarlo quando prendono la parola le due dame. Per il momento non ci sono novità, ma i più ottimisti credono che a breve arriveranno.

Nel frattempo i riflettori sono stati puntati su una new entry del programma televisivo. Ha da subito fatto parlare per via di un interesse che una dama ha provato nei suoi riguardi fin dal suo primo ingresso nello studio. Molti avranno già capito di chi si tratta.

Caos nello studio di Uomini e Donne

Secondo quanto riportato su lanostratv.it pare che al centro dell’attenzione ci sia proprio Vincenzo, cioè colui che ha suscitato l’interesse di Barbara De Santis. Come se non bastasse tra i due è scattato un bacio e lei ha raccontato con il sorriso le sensazioni che ha provato.

Eppure la triste realtà l’ha costretta a fare un passo indietro perché lui ha lasciato il numero sia a Morena che a Ilaria e con quest’ultima è uscito diverse volte. Infatti Ilaria ha riferito che non avrebbe alcun problema ad andare via con lui dallo studio. L’atteggiamento di Vincenzo ha fatto infuriare particolarmente una persona.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

“Come ti permetti di giudicarmi?”

Non stiamo parlando di Barbara, bensì di Tina Cipollari. “Tu hai davanti un uomo insicuro che quello che dice la sera non vale la mattina…è un uomo da prendere in considerazione?”, ecco cosa ha detto rivolgendosi a Ilaria. Le sue parole hanno fatto arrabbiare il diretto interessato: “Come ti permetti? Senza cervello a chi? Come ti permetti di giudicarmi? Io ti ho offeso?”.

Inoltre è stato accusato di andare alla ricerca di avventure, così ha riferito di volere solo conoscere Ilaria. A quel punto è intervenuto Gianni Sperti perché a parer suo è come se stesse cercando a tutti i costi un difetto in lei per giustificare il non voler andare via. Poi Morena ha dichiarato di aver avuto una piacevole conversazione con lui. Come andrà a finire? Lo scopriremo prossimamente.