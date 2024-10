Se vivi nel Lazio, PENNY MARKET fa un dono a tutti | Presenta la Card e riceverai questi omaggi: hai tempo fino a domenica

Se ti rechi in un supermercato del Penny Market potrai portare a casa un regalo e basterà solo mostrare la Card. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

In Italia ci sono tanti supermercati frequentatissimi e tutti hanno in comune una caratteristica fondamentale, ovvero proporre sempre prodotti alimentari e non di prima qualità. Ovviamente si tiene conto del prezzo, in modo tale da renderlo accessibile a tutti. Tra i vari supermercati non passano inosservati quelli del Penny Market.

Si tratta di una catena tedesca di supermercati discount con oltre 3.000 punti vendita. È stata fondata in Germania nel 1973 dalla Reve Group. Nel 1994 fu aperto il primo punto vendita a Cremona e a partire dal 2000 ha avuto inizio un’espansione territoriale inaspettata.

Adesso questa catena è presente anche in Austria, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania. Sono proposti degli articoli caratterizzati da freschezza, qualità e convenienza. Attualmente ci sono circa 900 articoli e più di oltre 40 Marchi ed è in continuo sviluppo proprio per soddisfare le esigenze dei clienti.

Anche il Penny Market pubblicizza dei volantini sul proprio sito per mettere al corrente i clienti delle novità proposte ogni settimana. Per esempio, il volantino valido dal 10 al 20 ottobre offre delle offerte sensazionali. Adesso con la card si può portare a casa un dono. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Penny Market, offerte incredibili!

Come detto in precedenza, Penny Market consegna una card ai clienti e in questo modo si può accedere a una serie di offerte che permettono di riempire il carrello pagando meno rispetto alla normalità.

Sfogliando il volantino in questione nella prima pagina, nella sezione specialità autunnali, è possibile leggere dei prezzi davvero incredibili! 1 chilo di castagne costa 3,99 euro, 500 gr di broccoli costano 0,99 euro e a seguire il Formaggio Grattugiato Gran Biraghi da 120 gr costa 1,69 euro con lo sconto del 22%.

Compri un prodotto e ne porti a casa due

Arrivando alla seconda pagina del volantino si può leggere a caratteri grandi “2 + 1 gratis”, ciò vuol dire che per i clienti è disponibile accedere all’offerta per poter portare a casa due prodotti alimentari al prezzo di uno. Per esempio la Passata di Marzanino da 500 gr costa 1,06 euro, ma ne acquisti due.

Questo discorso riguarda anche la carta igienica profumata, il Dental stick per i nostri amici a quattro zampe, l’essenza per ambiente e detergente universale il sapone per le mani da 500 ml. Tuttavia se hai intenzione di cogliere al volo quest’offerta pazzesca devi sapere che hai i giorni contati perché la scadenza è imminente.