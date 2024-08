Se vivi in una di queste Regioni ti spettano 200€ caldi caldi | Con questi soldi compri libri e quaderni per i tuoi figli

Verifica se la Regione dove abiti appartiene a questa lista. Per te pronti 200 euro per il settore scolastico.

Agosto se ne sta andando e settembre eccolo lì, bello scattante, che ci attende a braccia aperte per avvicinarci all‘autunno. I nostri figli sono tristi e nervosi dal momento che stanno per tornare sui banchi di scuola. Tuttavia sono pure contenti di rivedere i compagni di classe e di riprendere i corsi sportivi o di altro genere avviati negli scorsi mesi.

Per molti genitori ciò rappresenta un’ancora di salvezza dal momento che, soprattutto se le loro creature sono piccole, è davvero difficile per loro riuscire a gestirle nella lunghissima pausa estiva riuscendo a lavorare sereni sia andando sul posto di lavoro che in smart working. Fatto sta che il ritorno a scuola comporta pure l’arrivo di nuove spese.

E di certo n0n sono affatto leggere. Se da un lato si può risparmiare nell’acquisto di uno zaino nuovo se quello che ha già in dotazione nostro figlio è ancora in buono stato, non si possono di certo riciclare biro, matite e quaderni! Fatto sta che fare incetta di tutto ciò, oltre che di materiale più tecnico, non rappresenta una passeggiata di salute per il nostro portafoglio e conto in Banca.

2oo euro pronti per te se stai qui

Certo, si può approfittare delle offerte che ancora vigono in alcuni negozi prima che ci sia la corsa all’acquisto ma in ogni caso, onde evitare di comperare anche cose che non servono, se nostro figlio sta per frequentare il primo anno di un istituto o se ci sono dei cambi per quanto concerne il corpo docente è sempre meglio aspettare dal momento che alcuni professori hanno richieste particolari.

Oltre a ciò c’è da pensare ai libri di testo che costano un sacco di soldi. Qui per risparmiare si possono frequentare mercatini specifici, talora indetti dagli oratori o fare un salto negli store che vendono testi usati. Bene è anche provvedere allo scambio grazie ad alcuni gruppi Social. Fatto sta che se si abita in alcune determinate Regioni d’Italia si possono ottenere ben 200 euro per affrontare meglio queste spese. Ce ne parla Orizzonte Scuola.

La lista delle Regione che ti aiutano per le spese scolastiche

Siete pronti a scoprire la famosa lista? Bene, eccola: Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto. Tuttavia ogni Regione ha le sue regole da seguire. Pertanto è opportuno informarsi presso quella di appartenenza per verificare se si risulta idonei per l’ottenimento di tale aiuto.

In ogni caso codesto è stato pensato appositamente per le famiglie maggiormente in difficoltà e che hanno figli che devono frequentare le scuole medie e superiori, oltre che specifici corsi di formazione. Il consiglio che vi sentiamo di darvi, oltre che di correre a informarvi maggiormente da chi di dovere, è di preparare bello aggiornato il vostro Isee. Esso difatti giocherà un ruolo decisivo per l’ottenimento del Bonus.