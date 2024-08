Se vivi a Roma non soffrirai più il caldo: non c’entra nulla il meteo | In questo posto si sta come al Polo Nord

A Roma si è trovata una soluzione per non subire più la calura afosa dell’estate del 2024. Scopri come sfuggirgli.

Molti anni fa, Roma non era molto considerata una meta turistica dagli avventurieri esterni. Tuttavia, è una meta imperdibile per chiunque ami la storia, l’arte e la cultura. Passeggiando per le sue strade, è possibile vivere un viaggio nel tempo, ammirando monumenti iconici come il Colosseo, il Pantheon e la Basilica di San Pietro.

Ogni angolo della città racconta storie antiche, dalle rovine del Foro alle magnifiche opere dei musei Vaticani, inclusa la famosa Cappella Sistina. Anche tra i più giovani o tra gli amanti del videogioco Assassin’s creed è possibile trovare recenti seguaci della città in questione.

Entrando nel dettaglio, c’è il Colosseo, un simbolo della potenza e della grandiosità di Roma antica; il Pantheon, la Basilica di San Pietro e i musei Vaticani, che offrono un’immersione nell’arte e nella spiritualità. Non bisogna poi dimenticare di lanciare una moneta nella Fontana di Trevi per assicurarti un ritorno a Roma.

Tutto splendido, ma vi è un problema: il caldo soffocante. Infatti, Roma è una città vivace tutto l’anno, con un afflusso di turisti particolarmente intenso in primavera e autunno, quando il clima è più piacevole. Tuttavia, anche in estate, nonostante il caldo soffocante, la città è sempre affollata di visitatori. Come sfuggire al caldo?

Sfuggire al caldo a Roma

Se il caldo estivo diventa insopportabile, c’è un luogo speciale dove si può trovare sollievo a Roma: l’Ice Club Roma. Situato nel cuore del quartiere Monti, questo bar unico è interamente realizzato in ghiaccio. È esattamente come sembra: pareti, mobili e perfino i bicchieri sono di ghiaccio!

All’interno, la temperatura è mantenuta a -5°C e all’ingresso ti viene fornita una mantella termica per stare al caldo. L’atmosfera è resa ancora più affascinante da sculture di ghiaccio e luci che simulano l’aurora boreale. Inoltre, si può scegliere tra una vasta selezione di cocktail serviti in bicchieri di ghiaccio, con oltre 40 varietà di vodka.

L’Ice Club Roma

Il refrigerio non è l’unica attrattiva del bar in questione, però. Esattamente come viene esplicitato sul loro sito, iceclubroma.it, è possibile partecipare a eventi di ogni tipo presso la struttura. Dunque, si tratta di un bar a tutti gli effetti, con addirittura musica dal vivo.

Ad ogni modo, questo esperimento è iniziato diversi anni fa, ma solo negli ultimi tempi il bar è riuscito nell’impresa di entrare nel cuore di molti individui, non solo dei turisti, ma anche degli abitanti della Roma di tutti i giorni. Insomma, un’esperienza da vivere.