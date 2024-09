Se vivi a Roma e cerchi l’oasi dei tuoi sogni, sei nel posto giusto | Nei pressi della Capitale si cela un laghetto da fiaba classica

A pochi passi da Roma c’è un angolo paradisiaco che vale la pena visitare. Qui ci sono dei laghetti che ricordano molto l’atmosfera tipica delle fiabe che hanno accompagnato la nostra infanzia.

Il Lazio è una regione nota perché ha un patrimonio storico-culturale dal valore inestimabile. Basta pensare che tantissime sono le persone, provenienti da ogni angolo del pianeta, a visitare almeno una volta nella loro vita il Colosseo. Tuttavia ha anche tanto da offrire per gli amanti nella natura.

Non a caso è ricca di laghi che occupano l’1,3% dell’interno del territorio regionale. Quelli più importanti sono di origine vulcanica, come quello di Bolsena in provincia di Viterbo (il quinto in Italia più grande con una superficie di 114 kmq è una profondità di 151 m).

A seguire c’è il lago di Vico in provincia di Viterbo che fa parte del paesaggio caratteristico per la presenza del Monte Venere, ovvero un cono vulcanico all’interno di un cratere che ospita appunto questo lago. Il lago del Turano, invece, è un bacino artificiale creato nel 1939. Da non dimenticare quelli poco distanti dalla capitale.

Secondo quanto riportato sul sito pescacongliamici.altervista.org a pochi passi da Roma c’è un angolo paradisiaco che vale assolutamente la pena visitare. In questo luogo ci sono i laghi più suggestivi d’Italia. Andiamo a scoprire quali sono.

Laghi di Tor Cervara, a pochi metri dalla capitale

Stiamo parlando dei laghi di Tor Cervara. Si trovano a Roma in Via di Tor Cervara 57B e si può raggiungere tranquillamente attraversando la Via Tiburtina. Uno è adibito a carpodromo.

C’è la regola del “catch and release” che consiste nel rimettere in acqua il pesce liberandolo dall’amo e rimetterlo in acqua. Per questo motivo è obbligatorio l’uso di ami senza ardiglione.

Pesca Club Tor Cervara, la struttura sportiva per eccellenza

Una delle strutture sportive più bella della capitale è situata proprio vicino al lago ed è la Pesca Club Tor Cervara dove è possibile trascorrere delle bellissime giornate in pieno relax. Chi ama lo sport può partecipare a degli eventi che si organizzano soprattutto nel periodo estivo. I cavalli di battaglia sono i piatti tipici del posto che vengono serviti in spazi all’aperto con gazebo dislocati intorno al Lago.

Qui è possibile partecipare alle gare di pesca organizzate nel weekend. Si può anche fare un picnic nei giorni festivi come la Pasquetta, ma sempre rispettando gli orari di apertura. Su Internet si possono leggere recensioni positive, chiaro segno che si deve andare in questo luogo paradisiaco e diventare un tutt’uno con la natura.