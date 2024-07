Se tuo figlio ha superato il diploma ha diritto al bonus | Ben 500€ solo per questi meritevoli: ti basta solo questo requisito

Se tuo figlio si è diplomato e pure a ottimi voti può ottenere un buon bonus.

Ti ha donato una grande soddisfazione vedere il tuo bambino, ormai diventato un ometto, diplomarsi. Sai quanta fatica ci ha messo perché la matematica proprio non gli entrava in testa. Ha scelto di andare al Liceo Classico in nome del suo grande amore per la lettera da te trasmesso. Del resto fin da piccolo lo portavi con te in biblioteca.

E sovente per i vari compleanni gli facevi scegliere un buon libro che poi lui divorava. La scrittura poi lo ha sempre affascinato ma poi, una volta che si è avvicinato sempre più all’adolescenza, a causa delle uscite sempre più frequenti con gli amici e delle prime cotte, trascorreva meno tempo a casa e al parco a studiare e a leggere.

Fatto sta che, pur essendo contenta che stava avviando una sua bella Socialità, hai sempre richiesto un grande impegno. Sapeva, scegliendo quel Liceo, che si sarebbe dovuto impegnare molto non solo per ottenere bei voti ma anche solo per non essere bocciato. E lui, alla fine non ti ha mai deluso.

Tuo figlio si è diplomato? Potrebbe meritare un bonus

Tutto sommato in classe andava d’accordo con tutti e i suoi insegnanti non si sono mai lamentati del suo rendimento così come dei suoi comportamenti. Anzi, ti hanno sempre detto che non ha mai mancato loro di rispetto. La sua condotta è stata ottima e anche in tale direzione la votazione in pagella è stata bella alta.

E, con i tempi che corrono, è ovvio che come genitore puoi esserne orgoglioso. Inoltre anche nelle materie di studio non ha praticamente preso quasi mai un’insufficienza se non debole e che a stretto giro ha recuperato. Sì, pure quel paio di compiti in Matematica. Di recente si è diplomato ed è stato bravissimo. Può essere che possa richiedere un bonus di 500 euro. Ce ne parla Orizzonte Scuola.

500 euro per gli studenti più meritevoli in Emilia

Un comune emiliano, parliamo più precisamente di quello di Bondeno, ha istituito, per l’appunto, un nuovo bonus rivolto agli studenti più meritevoli, nonché neo diplomati che risiedono in loco. Inoltre i candidati devono aver ottenuto una votazione pari o superiore a 95 centesimi ed essersi iscritti al primo anno all’ Università.

In palio ci sono 10 borse di studio, ciascuna da 500 euro. Per farne richiesta bisogna fare un salto all’Ufficio Scuola del Comune e compilare un apposito modulo in tutte le sue parti. C’è tempo fino alle ore 13 del 31 ottobre 2024. La consegna della documentazione dovrà avvenire a mano o tramite raccomandata.