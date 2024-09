Se trovi il numero 6 puoi dire addio agli occhiali da vista | Questo è il test che tutti gli ottici odiano da morire: risolvilo in 10 secondi

Se vedi in questa immagine il numero 6 ci vedi benissimo. Lo devi risolvere in dieci secondi.

I test visivi vanno molto forte in Rete, moltissimi poi, dopo averli risolti, se sono riusciti a scovare quel che viene richiesto, condividono il tutto sulle varie piattaforme Social. Di certo sono molto divertenti da mettere in atto, sia quando siamo da soli che in compagnia dei nostri cari o amici.

In ogni caso gli esperti ci consigliano di vederli sempre come dei giochi e, per fare in modo che siamo il più possibile vicini alla verità, affrontarli in primis in solitaria. Infatti in compagnia potremo perdere la concentrazione, che è fondamentale per arrivare all’obiettivo finale, che ci sta molto a cuore. E quest’ultimo consiste nel trovare la risposta vincente al quesito.

In questo caso ci viene richiesto si scovare nell’immagine a sfondo blu intenso il numero 6. Il fatto è che qui c’è una marea di numeri 9, che sono posti esattamente uno attaccato all’altro, quasi come a creare una sorta di infinita treccia. Tutto ciò potrebbe creare nella nostra mente, ma anche a livello visivo, una fortissima confusione.

Un test visivo da provare

Quest’ultima, esattamente come la fretta e il panico, non sono mai grandi consiglieri. Dunque potremo essere indotti da ciò a cadere in fallo e a non notare quello che non sarebbe poi così complicato vedere, se possediamo una vista agile e una mente fredda. Altro errore da non commettere è quello di cercare di trovare la risposta esatta in pochissimo tempo, specie se non siamo allenati a svolgere questo tipo di test.

Qui gioca un ruolo chiave anche l’esperienza. In ogni caso gli esperti ci consigliano di mettere un timer e impostarlo sui 10 o 15 secondi, che è effettivamente pochissimo, ma che per qualcuno più risultare sufficienti per scovare il fatidico numero 6. Teleradiosciacca, che ci parla di questo gioco tuttavia, ci invita a non perderci d’animo, qualora non lo trovassimo, dato che davvero pochi ce la fanno.

Non è facile scovare il numero 6

Capite bene che tale numerino, che è realmente presente, riesce a camuffarsi bene nella marea di numeri 9, anche per una questione di illusione ottica. Già di per sé la parola illusione ci dovrebbe far intendere che nel compiere questo gioco noi potremmo avere una sorta di metaforica tendina sopra gli occhi o un filtro che ci permetterebbe di non vedere quel che invece abbiamo sotto il naso.

L’occhio umano, tuttavia, può essere tradito anche dalla disattenzione e non solo dalla mancanza di diottrie. Chiaro che se poi abbiamo problemi di daltonismo, tutto ciò piò essere accentuato. In ogni caso vale la pena affrontare questo test, anche per allenarsi maggiormente alla visione di quei dettagli che, sul lavoro, come nella vita in generale, possono davvero fare la differenza.