Se ti reputi un sapientone della Matematica, devi fare questo QUIZ | In 30 secondi non lo risolve nessuno: provaci e porti a casa la sconfitta

Se pensi di essere super intelligente, mettiti alla prova con questo incredibile quiz matematico che non ti aspettavi.

I quiz matematici sono da sempre un ottimo modo per mettere alla prova le proprie capacità logiche e di ragionamento. Spesso, però, non ci si rende conto che questi test non servono solo a risolvere problemi numerici, ma riflettono un tipo specifico di intelligenza: quella logico-matematica.

Secondo la teoria delle intelligenze multiple proposta da Howard Gardner, l’intelligenza non è un concetto unico e assoluto, ma si manifesta in diverse forme. Tra queste, l’intelligenza logico-matematica è una delle più rilevanti per affrontare calcoli, ragionamenti deduttivi e problemi astratti.

Chi possiede una spiccata intelligenza logico-matematica ha una naturale inclinazione verso il ragionamento strutturato, le relazioni tra numeri e la capacità di risolvere problemi complessi. Questo tipo di intelligenza è alla base del calcolo del quoziente intellettivo (QI).

Questo misura, tra le altre cose, la capacità di analizzare e risolvere situazioni logiche e matematiche. Non a caso, molti test per determinare il QI includono domande basate su numeri, sequenze e relazioni matematiche, poiché queste sfidano una mente abituata a pensare in modo critico e analitico.

Il quiz matematico

Tra i quiz più popolari che richiedono un mix di logica e matematica, troviamo quelli dove a determinati elementi vengono assegnati valori numerici, e il cui compito dello sfidante è trovare quelli mancanti. Questi test sono sfide divertenti per chi ama giocare con numeri e relazioni.

Un esempio interessante di questo tipo di quiz è il “Quiz della frutta”, che puoi trovare su vari siti, tra cui quello dell’Oroscopo di Regina. In questo quiz, vengono mostrate 3 angurie che sommate danno 36; un’anguria sommata a due mandarini che danno 28 e un mandarino a cui si sottrae una banana che dà come risultato 3. Guardando l’immagine di seguito, riusciresti a trovare il valore di ciascun frutto in meno di 45 secondi?

La soluzione

Entriamo ora nel vivo della sfida: come si risolve il quiz della frutta? Il tuo compito è determinare il valore numerico di ciascun frutto. Partendo dai valori noti, ossia le angurie che sommate danno 36, scopriamo che il valore ciascuna è per forza 12 (36 diviso 3 = 12).

Il secondo risultato noto è il 28 ed è dato da un’anguria (12) sommata a due mandarini. Il valore di ciascuno di questi ultimi si ottiene sottraendo al totale il valore noto dell’anguria (28-12 = 16, diviso 2 mandarini = 8). A questo punto, l’ultimo risultato noto è il 3, dato dalla sottrazione tra mandarino e banana, l’ultima incognita. Non resta che sottrarre il valore noto del frutto arancione (8) al totale della sottrazione (3) = 5.