Se ti chiamano a casa non dire mai questa parola, ti levano più di 700€ | È la nuova truffa di luglio

Ricevi una strana chiamata quando sei a casa? Non pronunciare mai questa semplice parola o sei spacciato.

Solitamente stai mangiando o ti stai apprestando a sederti a tavola con i tuoi cari, o ancora stai cucinando, quando ecco che suona il telefono. No, non è un amico o un parente e nemmeno un collega di lavoro. La telefonata non è affatto gradita anche perché hai fame e vuoi solo rilassarti un attimo.

Hai una gran fretta di mettere giù mentre gli altri commensali ti guardano allarmati chiedendoti chi ti abbia chiamato. Chiaro è che sono persone pagate per farlo, in certi casi giovani e giovanissime, che per due spicci compiono indagini telefoniche, cercando di venderti qualcosa. Ti dispiace essere maleducato e così ti metti in ascolto.

Il problema è che con lo stomaco che brontola e magari un buon piatto di spaghetti al sugo bello che pronto che ti aspetta la tua attenzione è quasi pari a zero. Diciamo che senti ma non ascolti davvero. Ed è su questo aspetto che i call center ci giocano e pure alla grande. Ergo se non hai tempo concludi gentilmente la comunicazione fin da subito.

Se ti chiamano a casa occhio a quel che dici o sono guai

Questo è un consiglio da tenere subito alla mente e da non farsi alcuna remora a metterlo in pratica anche perché molte volte dietro a questa chiamate ci sono dei veri e propri malviventi, prontissimi a fregarci. E quindi dobbiamo essere scaltri nel non cadere nel loro tranello visto che poi, una volta che iniziamo a dare loro ascolto, è difficile uscirne.

In ogni caso non è mai un bene stare eccessivamente al telefono con chi non conosciamo, tanto più se, trattandosi di call center, fasulli o meno, sappiamo che la nostra comunicazione sarà registrata, anche se talora, e questo è illegale, non ce lo comunicano. E già questo dovrebbe metterci, per così dire, sull’attenti. E di conseguenza dovremo prestare maggiore attenzione a ciò che diciamo.

Mai pronunciare questa parola

In particolare non dovremo pronunciare una parola che, seppur semplice e, se vogliamo, pure banale, si potrebbe ritorcere contro di noi. Quale? Il Sì. Difatti essa, con un abile e assai scaltro lavoro di montaggio, potrebbe essere posizionata in maniera strategica per far sembrare che abbiamo accettato un offerta o dato il nostro consenso per qualcosa, quando non è affatto così.

In tal maniera potremo poi essere non solo bombardati da altre telefonate sui generis ma anche ricevere conti per servizi mai richiesti, con cifre astronomiche che possono arrivare anche ai 700 euro. E in questo caso parliamo soprattutto se ci propinano cambi di gestore per il servizio di energia elettrica. Parola d’ordine dunque è, come ripetuto più volte, attenzione, fin da quando alziamo la cornetta.