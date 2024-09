Se ti chiama questo numero non rispondere MAI, è la truffa di settembre | Ti svuotano le tasche in 10 secondi

Se ricevi una chiamata da questo numero non rispondere assolutamente. È la nuova truffa del mese vigente.

Le truffe non sono mai andate in vacanza, nemmeno nel corso del mese di agosto, che è da molti anni a questa parte considerato quello vacanziero per antonomasia da molti italiani. E ora che settembre è finalmente giunto, con l’inizio del nuovo anno lavorativo e quello scolastico, ecco che ne nascono di nuove.

Insomma, non possiamo e non dobbiamo mai restarcene sugli allori. La Polizia Postale ha pertanto il suo bel da fare nello scoprirne delle altre e mantenere avvisate le persone, al fine di non farle cadere nella rete dei truffatori. Purtroppo i malviventi diventano sempre più scaltri e furbi e adorano agire dove sanno che siamo più vulnerabili.

In pratica colpiscono dove e quando sanno che è più facile farci cadere in fallo. Giocano coi nostri sentimenti, necessità e bisogni. Grazie ai Social possono venire prima a conoscenza dei classici talloni di Achille. Ed è proprio su di essi che marciano, pure alla grande. Inoltre sono sempre sul pezzo e sono bravissimi a camuffare siti e loghi di realtà diverse, nonché di autentiche istituzioni.

Attenzione a chi rispondiamo al telefono

Come potete ben capire, adorano agire sul Web e venire in contatto con noi, sia tramite email che messaggi, utilizzando pure WhatsApp. Il nostro numero lo possono trovare facilmente sui Social. Inoltre, se siamo liberi professionisti, è probabile che possano rubarlo solamente scovando in giro il nostro bigliettino da visita. Discorso ancora più semplice per le email.

Poi ci sono anche coloro che agiscono nella maniera più classica, ovvero tramite la telefonata. Talvolta siamo in auto con bluetooth o con auricolari indosso, oppure siamo di corsa a fare la spesa o al parco con nostro figlio, quando inizia a squillarci il telefono. Non badiamo al numero che ci sta chiamando e rispondiamo, senza pensarci due volte. Ed ecco che così la nuova truffa ha inizio. A parlarcene ampiamente è Geopop.

Occhio a questo numero

La prima cosa che ci sentiamo di consigliarvi è di non commette mai l’errore di rispondere a una telefonata quando il numero appare anonimo o se presenta prefissi internazionali se non riceviamo spesso chiamate dall’Estero per motivi di lavoro o personali. Occhio se vediamo un prefisso dei Paesi Bassi +31. Tale chiamata ha l’obiettivo di sottrarci dati personali e, per lo più, viene effettuata da una voce registrata.

Ci invita a salvare il numero e proseguire la conversazione su WhatsApp. A quel punto ci vengono rivolte diverse domande e richiesti i dati sensibili, con la scusa di proporci un’interessante offerta lavorativa. Per tale motivo tanti disoccupati cadono nella trappola e, in men che non si dica, si trovano il loro conto tristemente svuotato fino all’ultimo centesimo.