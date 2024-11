Se sei CORNUTO, finalmente puoi festeggiare | In questo borgo laziale hanno organizzato tutto: non perdere l’evento dell’anno

Se cornuto? Niente paura, da oggi puoi festeggiare nel Lazio. La festa imperdibile per te.

Molti sorrideranno, ma lo faranno con un pizzico di velata malinconia e tristezza al pensiero di essere per l’appunto cornuti. Con tale termine si intende chiaramente una persona che è stata tradita dalla propria dolce metà nel corso del tempo. Diciamo che è un modo molto colorito per dirlo e che, sebbene a volte si scherza su tale aspetto, chi lo è davvero non ha voglia di scherzare.

Adesso ci sarà una vera e propria rivalsa per loro, che potranno riunirsi senza vergogna. Potranno ridere e scherzare tra di loro nel Lazio e parliamo duna festa molto celebre e che permetterà a queste persone di staccare la spina dalla routine quotidiana e di sentirsi meno sole. Magari capiranno anche perché il partner li ha traditi o se sono stati traditi più volte da persone diverse.

In ogni caso trascorreranno momenti molto lieti, rideranno e scherzeranno e potranno anche farlo beandosi di squisitezze culinarie che spalancheranno loro il cuore. Non per nulla gli stand gastronomici presenti in loco saranno numerosi, dove potranno gustare fagioli con le cotiche, panini salsiccia e cicoria, patatine fritte, le role, anche altro non sono che la castagne arrosto e i ciecamariti.

I cornuti potranno festeggiare nel Lazio

Il nome è molto pittoresco, è fantastico e assai utile per la festa che si andrà a festeggiare. Indica la pasta del luogo e che merita più di un accurato assaggio. Immancabile poi tanto buon vino, nonché balli e canti super divertenti. Insomma, lo avete capito, non ci sarà modo di annoiarsi e di versare qualche lacrima.

Al contrario, dopo aver vissuto questa particolare esperienza si tornerà a casa rilassati e con un bel sorriso stampato in volto. Con molta probabilità poi si deciderà di prendere saldamente in mano le redini della propria vita, magari chiudendo una relazione che non va e imparando a rispettarsi e ad amarsi di più. Ora però vorrete sapere dove si festeggia tutto ciò. Ce lo rivela Roma Today.

Dove e quando avverrà la festa

Avrà luogo presso la splendida location di Rocca Canterano e, in particolare, nel Centro Storico ci sarà la Sagra della Rola – Festa Del Cornuto, dal 9 al 10 novembre 2024. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 12.00. Impossibile non lasciarsi trasportare dall’entusiasmo suscitato dal corteo burlesco, che sfilerà copioso per le vie del paese in entrambi i giorni.

Parliamo di un appuntamento altamente folkloristico, che attira ogni anno moltissime persone non solo dal Lazio. Ci si lavora da tempo per creare qualche cosa di unico nel suo genere. Tuttavia la data scelta non è a caso, visto che l’11 novembre è San Martino e si sostiene che sia il santo protettore dei mariti traditi dalle moglie. Dunque è il girono dedicato espressamente ai traditi.