Se puzzi e sei sporco ora ti multano: in questa località i controlli sono davvero serrati | Non farti beccare così

Sanzioni pazzesche in arrivo se puzzi o metti in mostra sporcizia. In alcune località stanno segnalando tutto quanto.

Si continua a ripetere, quasi come se fosse una sorta di mantra, la grande importanza di avere una casa pulita, igienizzata e ordinata per la nostra salute sia fisica che psicologica. Lo stesso discorso dobbiamo però chiaramente applicarlo alla nostra persona. Dunque, al di là di lavarsi con cura più volte al giorno, bisogna anche cambiarsi con una certa frequenza gli indumenti, intimi in primis.

Bene è anche puntare, soprattutto quando fa caldo, su tessuti traspiranti e mai sintetici. Fare attenzione a non mettersi deodorante e profumo quando si emana già cattivo odore e si è sudati è un altro valico consiglio da tenere a mente. Difatti qualora lo facessimo tenderemmo a peggiorare di molto la situazione.

Per calmare poi la sudorazione eccessiva possiamo chiedere una mano al borotalco. Una manciata di esso, posto sotto le ascelle, la sera prima di andare a dormire, può risultare molto utile per risolvere il problema. Consigliato è anche depilarsi dal momento che i peli trattengono il sudore. Ergo, a loro volta, possono emanare olezzi.

Se puzzi e sei sporco ti multano

Ricordiamoci poi che se non siamo in ordine, il che significa ben vestiti e profumati, alcuni locali chic potrebbero addirittura arrivare a sbarrarci l’ingresso o semplicemente comunicarci che non c’è posto. In ogni caso il discorso si fa ben diverso se si parla di multe belle pepate che, in effetti, sono già state emesse.

E sono fioccate in alcune zone del nostro Paese, lasciando anche senza parole i turisti. Tuttavia a essere nel mirino dei controlli, sempre più serrati, delle Forze dell’Ordine non sono i singoli individui ma delle realtà, piccole o grandi che siano non fa alcuna differenza. Inoltre può essere che alcune siano state segnalate dagli stessi avventori.

Controlli a tappeto con sanzioni in queste zone

Il Resto del Carlino ci ha fatto sapere che i Nas hanno multato un bar di Cingoli e uno stabilimento balneare sul lungomare di Civitanova “per poca igiene”. Fatto sta che il lavoro di controllo sta proseguendo a spron battuto in Emilia Romagna, nonché nelle Marche e nel Lazio nell’ambito dl progetto denominato “Estate Tranquilla”.

A essere visitati per verificare lo stato di pulizia sono anche chalet e altro genere di locali volti a ospitare persone in questo periodo. E, a quanto pare, un’operazione del genere, con un nome diverso ma con obiettivi comuni, potrebbe anche essere messa in atto nei prossimi mesi quando prenderà il via il turismo invernale.