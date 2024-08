Se presenti questo pezzo di carta puoi ancora avere il BONUS | Tutti si stanno mobilitando: solo così ti aiutano

Prepara subito questo pezzo di carta. Ora è giunto il momento di richiedere questo bonus.

Ok, siamo in estate e soprattutto entrati ormai da giorni e giorni nel cuore palpitante del mese vacanziero per antonomasia. Molte realtà, soprattutto fabbriche, hanno chiuso per la classica pausa e tra meno di un mese i nostri figli torneranno sui banchi di scuola. Tante persone sono andate in vacanza, compiendo non pochi sacrifici visto i rincari pazzeschi che hanno colpito ogni settore.

Magari si sono accontentate solo di qualche giorno o di una sorta di lungo week end, tanto per staccare un attimo la spina dalla routine quotidiana, fatta di tante preoccupazioni. Quest’ultime sono decisamente pesanti e pesano sul capo degli italiani come una sorta di Spada di Damocle. Inoltre tendono a rovinare loro il sonno notturno.

Se vige uno stato d’animo del genere è perché la crisi non ci vuole dare tregua. Le spese da onorare, di svariato genere, sono numerosissime e fra quelle fisse e variabili ecco che arrivano, come se non bastassero le altre, pure le impreviste a mandarci in men che non si dica in tilt. Ergo riuscire a pagarle tutte è una vera impresa.

Prepara il famoso pezzo di carta e puoi avere ancora questo aiuto

Ed è per questo motivo che il Governo, sia attuale che passato, ha indetto svariati Bonus ma anche, a onor del vero Super Bonus, soprattutto per tendere una mano alle famiglie maggiormente in difficoltà. E nemmeno ora si ferma la richiesta di questi importanti aiuti che toccano un po’ tutti i campi.

Adesso poi c’è la super ghiotta opportunità di poterne richiedere uno che, secondo molti, era un po’ troppo caduto nel dimenticatoio. Anzi, c’è chi pensava che non fosse più in vigore o che comunque non venissero più accettate richieste. In realtà c’ è ancora un po’ di tempo per ricevere l’aiuto ma non per farne richiesta se non lo si ha mai ricevuto fino ad oggi. Basta però avere a disposizione questo pezzo di carta. Ce ne parla anche Agrigento Notizie.

Verifica il tuo ISEE

Parliamo del famoso Isee che in passato, come pure in tempi mediatamente recenti, molti hanno modificato abbassandolo pur di ottenere u Bonus piuttosto che un altro. I truffaldini sono stati scoperti e ora nono non riceveranno più alcun aiuto ma dovranno pure restituire i soldini ingiustamente presi.

Quello a cui ci stiamo riferendo nello specifico ora riguarda il campo delle bollette di luce, gas e acqua che, in linea generale, sono andate alle stelline. La notizia, che farà storcere il naso ai più, al di là che non ci sia stata alcuna proroga, è che a quelle famiglie con meno di 4 figli a carico e con un Isee tra i 9.530 euro e i 15mila che li ricevano nel 2023 ora lo avranno comunque ma ridotto all’80%.