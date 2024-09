Se pensi di essere una brava persona, ti sbagli di grosso | Rispondi a queste domande e ti chiameranno MALEFICENT

Vuoi scoprire se sei davvero tanto buono come dici? Rispondi a queste domande e lo scoprirai!

Non c’è alcun dubbio sul fatto che sia splendido, così come assai doloroso, conoscere davvero se stessi. Tuttavia non basta una vita intera per poterlo fare in maniera esaustiva dal momento che, come sostenevano gli antichi, che la sapevano assai lunga, tutto scorre. Ergo anche noi ” scorriamo” nel senso che cambiamo con il trascorrere inevitabile del tempo.

E con ciò non ci riferiamo solamente all’aspetto estetico ed esteriore di una persona. Forse ciò è quello che balza subito innanzi agli occhi in quanto più evidente. No, la cosa più importante è che il nostro modo di essere, di pensare, di comportarci e di rapportarci verso noi stessi può effettivamente cambiare.

Diciamo che è appurato che, crescendo e maturando, nonché soprattutto invecchiando, certi difetti possano assumere dimensioni molto elevate che magari fino a pochi anni fa erano decisamente poco considerate. In altri casi invece è la vita che ci ha indotto a imporci alcuni cambiamenti soprattutto dopo alcune perdite importanti.

Con questo test scopri se sei buono o no

Fatto sta che sovente ciò non vogliamo ammetterlo non solo innanzi alle altre persone ma nemmeno a noi stessi, quando ci guardiamo allo specchio al mattino o la sera, prima di coricarci. Tuttavia i test possono darci una mano in questa direzione se li affrontiamo con serenità e viva sincerità. Ecco perché sarebbe vivamente consigliato vagliarli da soli.

Quello che vi proponiamo oggi, e che trovate fruibile gratis su Quiztest. supert, è indubbiamente molto particolare. Dovrete semplicemente rispondere a un questionario, composto da 12 domande suddivise, in maniera ordinata, in piccole categorie. Alla fine scoprirete davvero se siete così buoni come forse pensate di essere.

I responsi e alcuni consigli

Cominciamo con il dire che nel mondo in cui viviamo oggi, ove la crisi, sia sociale che economica, la fa da padrona assoluta non sia facile mostrare in pubblico la propria bontà. Quest’ultima infatti induce le persone più scaltre a sfruttarci sotto ogni punto di vista, spaccandoci poi il cuore in mille pezzi. Ed è per tale motivo che molti di noi hanno indossato una sorta di corazza.

Dunque può essere che il loro essere buono sia in qualche maniera diminuito, portandoli a pensare che talora il fine giustifichi il mezzo, oppure a non farsi problemi a pensare maggiormente a se stessi e al proprio benessere sotto ogni punto di vista. Il consiglio è quello di non esagerare mai né nell’eccesivo buonismo né nell’avidità, dunque di saper trovare un sano equilibrio tra le parti.