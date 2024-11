Se pensi di essere un tipo OK, ora crollano le tue certezze | Da questo TEST scegli la maschera che ti piace di più: verità sconvenienti

Test, scegli la maschera che ti convince di più e saprai per davvero chi sei. Verità scottanti.

Giù la maschera, come ripeteva, incoraggiata dal pubblico presente in studio, la meravigliosa Milly Carlucci, durante la messa in onda in prime time su Rai Uno del Cantante Mascherato. E ciò accadeva quando il concorrente in gara doveva per l’appunto rivelarsi. In ogni caso ricordiamo che, per le maschere, è diventato famoso Luigi Pirandello con il suo Teatro.

Lui era convinto che ognuno di noi indossasse una maschera non solo innanzi agli altri, ma anche e soprattutto a sé stesso. E anche noi tutt’ora lo facciamo, soprattutto quando vogliamo apparire sui Social, diventati una grandissima vetrina per tutti quanti. Così rischiamo di non capire chi siamo per davvero e di snaturarci.

Lo facciamo per omologarci e per cercare di piacerci di più, scordandoci in un angolo polveroso la nostra reale essenza. Ora che affrontiamo questo test delle maschere comprenderemo meglio il nostro stato d’animo. A proporcelo è greenme.it. Non dovremo fare nulla di che ma, semplicemente, dopo aver osservato con attenzione queste otto maschere tribali, scegliere quella che ci piace di più.

Test delle maschere, scegline una fra le otto proposte

Ad ognuna di esse è affidato un preciso e puntuale responso. Andiamo con la prima. Se hai puntato a lei punti al dialogo, che è la tua arma vincente. Occhio però a non sbagliare, perché le parole possono anche ferire. Conta fino a dieci prima di parlare. Se hai scelto la seconda, sei un gran giocherellone e ami divertirti, sei l’anima della festa.

Se hai puntato la terza sei molto arrabbiato e la tua rabbia interiore sta per esplodere. La quarta viene scelta da chi possiede una grandissima forza interiore, è sicuro di sé ma non è comunque vanitoso. La quinta è quella dei veri guerrieri. Siete persone che amano le sfide e combattere, ma amate farlo da soli e non in squadra. Ciò non è del tutto un bene, ricordatevi infatti che soldato solo non fa guerra.

Ognuna di esse sarà rivelatrice

Qualora abbiate puntato la sesta possedere un fiuto e un intuito pazzesco. Siete empatici e considerati da tutti amici ideali. Avete notato per prima la settima? Possedete un cuore che definirlo d’oro è poco, siete la gentilezza, la generosità e l’altruismo fatti a persona, occhio però a non farvi usare eccessivamente da chi non lo merita.

Se avete scelto l’ottava siete dei leader nati e lo siete soprattutto in ambito lavorativo. Non vi fermate innanzi a nessuno perché, per voi, il fine giustifica i mezzi. Siete fatti per la carriera ma non scordatevi affetti e persone che amate. Siete anche dei passionali e dei veri conquistadores, anche se poi, per la sete eccessiva di successo, rischiate di perdere tutto quanto.