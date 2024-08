Se pensavi di non avere fobie, ti sbagli di grosso | Fai questo test e non uscirai più di casa: poco adatto ai deboli di cuore

Vuoi conoscere le tue vere fobie? Fai questo test e lo scoprirai. Ti bastano solo 20 minuti!

Se pensi di non avere alcuna paura o fobia ti sbagli certamente di grosso. Tutti noi ne possediamo una anche se, con il preciso obiettivo di fare la parte dei duri, tendiamo a nasconderla, più che a noi stessi agli altri, al fine di non essere giudicati deboli. Presumendo che nessuno è perfetto, se vuoi fare un check-up in tal direzione, basta che affronti con un pizzico di coraggio questo test.

Prenditi del tempo per te e stacca la spina per una ventina di minuti. Dovrai semplicemente rispondere a 11 quesiti, ove potrai scegliere varie opzioni. Se decidi di eseguirlo, sappi che potrai trovarlo gratuitamente disponibile su test-psicologici.it. Sostanzialmente ti verrà chiesto, per lo meno nelle prime battute, di alcuni tuoi stati d’animo, palesatisi nelle ultime due settimane.

Dunque anche quando magari eri in vacanza o in ferie. Sostanzialmente dovrai valutare se hai sofferto di attacchi di ansia o di panico in certi casi, oltre che con quale frequenza. Ti verrà anche chiesto se per caso hai percepito un aumento del battito cardiaco o un senso, anche leggero, di soffocamento.

Fobie, riconoscile e affrontale per il tuo bene

Potremmo anche aver avvertito una leggera sensazione di vertigine o dei veri e propri attacchi di vomito, che possono poi portare al sopraggiungimento di disturbi alimentari, come anoressia o bulimia. Chiaramente, quando soffriamo così tanto, sia la nostra mente che il nostro organismo ne risentono profondamente.

Rischiamo dunque di perdere la nostra salute, che è il dono più prezioso che abbiamo, ma anche il più fragile e instabile. Inoltre, in queste condizioni, non saremmo in grado di rendere al massimo sia sui libri di scuola che al lavoro. Tra l’altro pure le nostre relazioni interpersonali e la vita di coppia potrebbero risentirne in modo molto profondo e grave.

Come correre ai ripari

Detto ciò, preparati, perché sul finale i quesiti potranno diventare ancora più tosti, soprattutto se hai assunto farmaci o alcol per attenuare o abbassare il grado della tua fobia. Dunque questo test non ti dirà quale sia la tua, ma, semplicemente, ti rivelerà a che grado di essa sei arrivato. Parliamo, ad esempio di quella molto alta. A quel punto sarà bene non prenderla sottogamba e chiedere aiuto a un valido professionista.

Se è bassa possiamo dormire sonni tranquilli, mentre, se è moderata, vale la pena correre ai ripari, parlando con uno psicoterapeuta, per evitare che possa peggiorare in momenti molto stressanti, che fanno talvolta capolino nelle nostra vita. E vista la brutta aria che tira nel nostro Paese, non tarderanno di certo ad arrivare. Diamoci dunque da fare fin da subito per stare bene, sia oggi che domani.