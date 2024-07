Se mi assumi, ti arriva il regalo | Questa volta lo Stato non ci pensa due volte: il bonus vale solo per loro

Assumi queste persone e ti becchi un bonus. Non è uno scherzo.

Indubbiamente parlare di assunzioni fa rimanere a bocca aperta. Diciamo che è il sogno di ognuno essere assunto se si auspica un lavoro da dipendente, possibilmente a tempo indeterminato. Il punto è che con la situazione pazzesca e bella tosta nella quale continuiamo a vivere nel nostro Paese ciò pare sempre di più un miraggio.

E ora che siamo in piena estate, nonostante magari si mandino email e si risponda a go go a tante offerte di lavoro o si invii pure qualche candidatura spontanea, che male non fa, o non si riceve alcuna risposta oppure si viene contattati con il laconico messaggio:” terremo in considerazione più avanti…”.

Insomma, pare che fino a settembre niente si muova. E per la verità fino oltre alla metà di quel mese non si ricevono notizie. E se qualcosa si viene a sapere non è magari molto allettante. Difatti può capitare che, nel frattempo, le aziende abbiano cambiato idea riguardo all’allargamento del loro organico o che semplicemente hanno pensato che non siamo idonei per quella qualifica.

Assumi ora e lo Stato ti fa un bel regalo

Può essere poi che qualche lavoratore in età pensionabile non ne voglia sapere di andare in pensione o che abbia deciso di farlo rimanendo però attivo sul lavoro. Dunque quel posto che sarebbe stato libero per una nuova leva non lo è più. E quel giovane o persona comunque che deve ancora lavorare parecchio per diventare un pensionato, si trova a bocca asciutta.

Fatto sta che così non avviene il chiacchierato e tanto auspicato ricambio generazionale. Molti giovani dunque si trovano a casa senza sapere che cosa fare della loro vita se non provare a tentare di trovare la propria strada con dei lavori sul Web. Il punto è che magari vorrebbero esercitare ben altra professione e in altri ambiti. E ora grazie a questo bonus molti di loro potranno farlo.

Come funziona il bonus lavoro

Lo Stato infatti ha pensato di donare un importante incentivo a quelle realtà, sia piccole che grandi aziende, che decidono, nonostante la grande e incessante crisi, di assumere nuovo personale. Questi aiuti si traducono ad esempio in sgravi fiscali e contributi alle spese salariali.

Chiaramente più è grande l’investimento che si fa a livello di assunzioni e più si possono percepire cifre più alte in tali direzioni. Tuttavia è bene contattare immediatamente il proprio commercialista di fiducia per saperne di più e preparare la documentazione necessaria per richiedere tale importante bonus.