Se dici di vedere i fantasmi, ti arriva una multa salatissima: non è lo scherzo d’agosto | In questa città fioccano sanzioni per tutti

Non è uno scherzo: in questa città stanno fioccando multe su multe per una cosa che potrebbe dire chiunque. Scopri di che si tratta.

Il Codice della strada è un insieme di norme che regola la circolazione dei veicoli e dei pedoni sulle strade pubbliche, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Le leggi che compongono il Codice della strada stabiliscono diritti e doveri per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni e prevedono sanzioni per chi viola.

L’origine del Codice della strada risale agli inizi del XX secolo, quando l’aumento della circolazione automobilistica rese necessario l’introduzione di regole più strutturate. In Italia, il primo Codice della strada fu emanato nel 1933, ma le norme esistevano già da prima, con regolamenti locali che cercavano di disciplinare il traffico.

Ad ogni modo, lo strumento prediletto per disciplinare tutti noi sono le multe. Queste possono essere inflitte per diverse infrazioni, dalle più comuni, come il superamento dei limiti di velocità e il parcheggio in zone vietate, a quelle più gravi, come la guida in stato di ebbrezza o senza patente.

Ogni infrazione prevede una specifica sanzione, che può consistere in una multa pecuniaria, nella decurtazione di punti dalla patente, nella sospensione della patente stessa o addirittura nel sequestro del veicolo. L’entità della sanzione dipende dalla gravità della violazione e dal rischio che questa ha comportato per la sicurezza stradale.

Le assurde multe per i fantasmi

Durante i mesi estivi, soprattutto nelle grandi città come Roma, è frequente assistere a comportamenti irresponsabili da parte di individui spesso sotto l’effetto dell’alcol. Le serate estive possono trasformarsi in occasioni pericolose quando ci si lascia andare a scherzi di cattivo gusto.

Uno dei rischi maggiori è legato agli incidenti stradali provocati da atti sconsiderati, come attraversare la strada di corsa, ostacolare i veicoli, lanciare oggetti contro le auto in transito. Non è però questo il caso. L’evento è accaduto a Frosinone e ha a che fare un gruppo di acchiappafantasmi.

Ghostbuster: multa a chi vede i fantasmi

Un gruppo di giovani ha deciso di trasformare la propria auto in una scena di un film, decorandola con adesivi e accessori ispirati ai celebri Ghostbusters. Tuttavia, anziché limitarsi a una trovata scenografica, hanno utilizzato sirene e luci lampeggianti, creando confusione e disturbo al traffico.

Questa bravata è finita male quando l’auto è stata fermata dalle forze dell’ordine. Hanno inflitto una maxi-multa di oltre 4500 euro ai ragazzi per diverse violazioni del Codice della strada. Non solo: oltre al danno economico, ai ragazzi è stata ritirata la patente per 3 mesi. Questo è quanto riportato da Frosinone Today.