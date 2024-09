Se credi di essere una persona gentile, fai questo TEST e ne riparliamo | Solo così scopri la tua vera personalità: il risultato non mente

Vuoi scoprire quanto sei gentile? Fai questo test e lo scoprirai in men che non si dica.

La gentilezza, molti sostengono sui Social, non è più di moda. Ciò è veramente preoccupante e motivo di grandissimo sconforto e viva preoccupazione, per genitori, nonni ed educatori. Il fatto è che anche molte persone adulte se la scordano in un angolo polveroso e non la mettono in pratica né nella vita privata, né sul lavoro.

Tuttavia, prima di esserlo con gli altri, al di là del ruolo che possano avere nelle nostre vite, dobbiamo esserlo con noi stessi. Insomma, alla base di ciò, c’è lo stesso principio che vige nel sentimento dell’amore e del rispetto reciproco. In poche parole, per essere in grado di amare e rispettare le altre persone, dobbiamo prima essere in grado di farlo con noi stessi.

Se volete sapere se siete gentili o meno, basta che vi prendiate qualche minuto e affrontiate questo test. Ce lo dona illibraio.it. È composto da sole 7 domande molto semplici e, per rispondere, dovrete optare per tre risposte, denominate A, B e C. Alla fine avrete il responso bello chiaro. Ovviamente potrete restarne sorpresi o meno, ma in ogni caso è utilissimo scoprirlo anche per correggere o meno il tiro.

Vuoi sapere se sei gentile? Affronta questo test

Ciò è fondamentale farlo, anche se non siamo più giovanissimi, perché la mancanza della gentilezza, può apparire come una gravissima forma di maleducazione. Pertanto ciò può rendere difficile la socialità vera e reale e non quella filtrata attraverso le varie piattaforme che pullulano dappertutto. Difatti, quando togliamo la maschera che indossiamo sul Web, fatichiamo talora ed essere tanto carini.

Ciò è dovuto anche, talora, a una grande timidezza o insicurezza di fondo, legata, quest’ultima, per lo più al nostro aspetto fisico e all’immagine che abbiamo di noi, o che vogliamo trasmettere agli altri. Dunque è bene guardarci dentro e imparare a conoscerci meglio e, di certo, anche qualche test può darci un piccolo aiuto in tale direzione. E questo test della gentilezza è decisamente speciale.

La gentilezza in tutte le sue sfumature

Tra l’altro potreste scoprire che, in linea di massima, siete considerati persone gentili, anche se ovviamente, quando si perdono le staffe, può darsi che la gentilezza la si dimentichi, almeno per un po’. Oppure potrete scoprire di esserlo solo coi vostri cari e con le persone che amate. Ciò vi viene dal cuore e siete sinceri nell’apparire ai loro occhi tanto gentili.

Potreste invece semplicemente compiere gesti affrettati sul lavoro, per accaparrarvi le simpatie del capo, dei colleghi o dei clienti. Altre volte potreste non esserlo affatto, anche se pensate di esserlo. Ciò può anche dipendere da un’educazione sbagliata, acquisita nella vostra famiglia di origine. Chiaro è che potreste infine, scoprire di esserlo al 100%. Tuttavia, al di là del responso, a ciascuno di voi vi sarà consigliato un bel libro da leggere sull’argomento.