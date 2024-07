Se compri da lui, paghi 500€ di sanzione: sta succedendo ovunque | Presta attenzione a questi punti vendita

Venditori ambulanti: una presenza diffusa lungo le strade e le spiagge italiane

In Italia, la figura del venditore ambulante è una costante che si fa ancora più visibile durante i mesi estivi. Camminando lungo le strade e, soprattutto, le spiagge, è facile imbattersi in questi commercianti che propongono una vasta gamma di prodotti, dai teli mare ai giochi per bambini, dagli accessori moda agli snack e al cibo da spiaggia come il cocco e i lupini.

La presenza dei venditori ambulanti, autorizzati o meno, è una componente tradizionale del paesaggio estivo italiano, arricchendo l’esperienza delle vacanze con un tocco di vivacità e colore.

Tuttavia, con l’arrivo dell’estate, aumenta anche il numero dei venditori abusivi. Questi commercianti, spesso privi delle necessarie autorizzazioni, invadono le spiagge italiane, contribuendo a creare situazioni di illegalità e disordine.

L’assenza di controlli e regolamentazioni facilita la diffusione di attività commerciali non autorizzate, che non solo violano le normative locali ma possono anche costituire un pericolo per la sicurezza dei bagnanti. In molte località balneari, la presenza di venditori abusivi è diventata una questione critica, richiedendo l’intervento delle autorità per garantire il rispetto delle regole e la tutela degli spazi pubblici.

La campagna di Chioggia contro gli abusivi

Di recente, il sito Veneziatoday.it ha riportato la notizia di un’iniziativa lanciata dal sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, per contrastare la presenza dei venditori abusivi sulle spiagge della città. La campagna di sensibilizzazione mira a dissuadere i bagnanti dall’acquistare prodotti da commercianti non autorizzati, mettendo in evidenza i rischi e le sanzioni associate a tali acquisti. Il sindaco Armelao è intervenuto personalmente sulle spiagge per affrontare quella che ha definito una situazione insostenibile. Armelao ha richiesto il supporto delle forze dell’ordine, tra cui polizia, carabinieri, guardia di finanza, capitaneria di porto e polizia locale, per liberare la battigia dai venditori abusivi. “Non posso più tollerare che la nostra battigia diventi meta di illegalità dilagante” ha dichiarato il sindaco. Gli ambulanti autorizzati sono facilmente riconoscibili grazie a un cartellino di riconoscimento e una targhetta sull’attrezzatura, permettendo così ai bagnanti di distinguere i commercianti legali da quelli abusivi.

Chi acquista merce dai venditori non regolari rischia una multa che può variare da 25 a 500 euro. Questa misura punitiva è parte della strategia del sindaco Armelao per scoraggiare il commercio illegale. Il sindaco ha ringraziato tutte le forze dell’ordine per il loro intervento e ha sottolineato la necessità di una presenza fissa e interforze di polizia nelle aree più colpite, specificamente nella zona che va dalla torretta 3 alla torretta 6. Armelao ha evidenziato che solo con la collaborazione di tutte le autorità competenti si può affrontare efficacemente questo problema, che si ripresenta ogni estate da decenni.

L’impegno a lungo termine

Il sindaco Armelao ha espresso il suo impegno costante per risolvere questa problematica e ha lanciato un appello per l’introduzione del permesso di soggiorno a punti come deterrente per comportamenti illegali. “Il 99 per cento dei venditori abusivi ha un regolare permesso di soggiorno” ha affermato, proponendo che chi non rispetta le leggi perda punti fino alla revoca del permesso.

L’iniziativa di Chioggia rappresenta un passo importante verso la regolamentazione e il controllo del commercio abusivo sulle spiagge, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle leggi per tutti i cittadini e i visitatori.