Se cerchi la carne più buona di Roma devi andare solo da loro: Chantal e Paolo | Pronti a stupirti con questa qualità unica al mondo

Se vuoi assaggiare della buonissima carne allora devi recarti presso la macelleria di due fratelli giovani, ma con tanto spirito. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Roma è sicuramente una delle città italiane più visitate da persone provenienti da ogni angolo del mondo. Il merito è indubbiamente del patrimonio artistico culturale che custodisce generosamente. Basta pensare al Colosseo che rappresenta l’apice della storia.

Tuttavia nella capitale italiana anche gli amanti dei piaceri della tavola possono soddisfare le proprie papille gustative assaggiando le prelibatezze del posto: bucatini all’amatriciana, rigatoni alla carbonara, tonnarelli cacio e Pepe, fiori di zucca fritti e tanto altro ancora.

Per non parlare dei piatti a base di carne. Nel menù dei vari ristoranti è possibile scegliere tra carpaccio di carne, lasagne al ragù, pasta alla papalina, paccheri alla gricia, abbacchio, filetto di manzo e ovviamente altro.

Se, invece, vuoi dilettarti ai fornelli devi recarti in macellerie specifiche per fare bella figura con gli ospiti della tua tavola. Ecco dove puoi recarti.

Chantal e Paolo, due giovani imprenditori nel cuore di Roma

Il video è stato pubblicato Il 13 settembre 2024 sul profilo Instagram @macelleria_fratelli_masella e ha già ottenuto tantissimi like, chiaro segno che il contenuto ha avuto successo. Nella didascalia del post sono stati menzionati Paolo e Chantal Masella.

Per coloro che amano i reality sicuramente il nome del ragazzo non risulterà nuovo, dal momento che ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello. Ha fatto sognare gli italiani con la sua storia d’amore con Letizia Petris che tuttora va a gonfie vele. Dopo l’esperienza del reality si è cimentato nell’attività di imprenditore e ora ha aperto una nuova attività con la sorella in Via Costantino 79, San Paolo, Roma.

Dopo il Grande Fratello si realizza un altro sogno

“È una cosa che volevamo fare da tanto tempo…già era in progetto aprire una macelleria perché comunque se io lo faccio da anni, lei fa da anni, il nostro papà lo fa da anni, nostro nonno lo faceva…quindi abbiamo detto ‘Ma scusa noi siamo questo. Lo abbiamo nel sangue! Apriamo!’ È sempre rimasta là un po’ sospesa…poi sono entrato al Grande Fratello. Dopo ci siamo guardati e ho detto ‘Vabbè, ma ora è il momento giusto, facciamo questo tentativo'”.

Poi è intervenuta la sorella: “Devo dire la verità solo al lavoro andiamo d’accordo…quindi va sfruttata questa foto. Infatti è la foto dei nostri albori e di 4 anni fa. È la prima volta che abbiamo lavorato insieme ed è stata una bella esperienza che vale la pena di fare tutta la vita”. Sicuramente i fan andranno a trovarlo e augurargli il meglio.