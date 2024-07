Se cerchi il lavoro perfetto, ecco la soluzione | Fai questo test e firmi il contratto della vita: è tutto vero

Vuoi scoprire quale sia il lavoro più adatto a te? Fai questo testo e lo scoprirai. Fallo subito!

Con la grande crisi, sia sociale che economica, che troneggia maestosa nel nostro Paese, non avere un lavoro è fonte di grande preoccupazione per tutti quanti. E lo anche il fatto di poterlo perdere da un giorno all’altro. Non per nulla anche le realtà più solide sono crollate all’improvviso come neve sciolta all’arrivare dei primi raggi del sole.

Alcune hanno repentinamente chiuso, mentre altre sono state costrette a mettere in atto un forte calo di personale. Un altro aspetto da tenere in mente è poi quello che in tanti svolgono un lavoro non adatto a loro e non conforme alle proprie passioni, oltre che agli studi che hanno effettuato. Quanto detto purtroppo riguarderebbe molto da vicino i giovani specialmente. E difatti sono loro che arrancano nel mondo del lavoro più che mai.

Altra pecca è rappresentata dai salari, sempre troppo bassi in rapporto alle tante ore di lavoro effettuate. Chiaro che se si fa e si svolge qualcosa che piace e ci dona soddisfazione, il tempo trascorre più lieto e ci pesa di meno impegnarci. Per questo motivo gli esperti sottolineano che chi riesce a svolgere la mansione che ama è in grado di eseguirla al massimo grado.

Test, rispondi al questionario e ti svelerò il tuo mestiere ideale

Dunque il vero problema odierno consiste nel riuscire realmente a portare più soldini a casa e fatturare come si deve, nonostante la brutta aria che tira nel nostro Paese. Inoltre anche far quadrare i bilanci, sia dell’azienda che nella propria famiglia è molto importante. In ogni caso sovente non abbiamo il coraggio o l’ardire di dichiarare a noi stessi che cosa vorremmo fare nella vita.

Un nuovo test proposto da Il Lato Positivo e presente sul suo Canale YouTube ufficiale, ci darà una grande mano in tale direzione, Lo dobbiamo eseguire rispondendo a una 15ina di domande scegliendo tra le risposte A B C e D. Segniamocele in un blocco note di volta in volta, perché ci sarà un punteggio abbinato a ciascuna. Alla fine per ottenere il responso dobbiamo sommare le varie cifre. Il risultato ci lascerà privi di parole.

I vari responsi

C’è chi ha una mente altamente imprenditoriale, che è molto abile coi calcoli e a stilare contratti, valutando pro e contro. L’ideale per questa persona è di svolgere la mansione di manager, imprenditore e agente immobiliare. Se si è invece pronti ad ascoltare gli altri e, nel contempo, loro stessi, hanno il desiderio di prendere sul serio quel che diciamo, siamo dei leader e pertanto possiamo occuparci di comunicazione a 360°.

Fantastici saremmo pure come coach, insegnanti e assistenti sociali, soprattutto se siamo molto altruisti. Se invece siamo particolarmente sensibili e creativi, il nostro lavoro ideale non può che riguardare l’Arte in tutte le sue numerose sfumature. Se, infine, amiamo la Scienza e la Tecnologia, per noi è il massimo svolgere la mansione di ingegnere informatico o di chimico.