Se ami la comodità e il relax, devi fare questo TEST | Ti rivela un aneddoto del tuo passato: l’inconscio lo aveva smarrito

Test psicologico da provare, la scelta della zona dove ti senti più al sicuro ti dirà di più di te.

Tutto noi ben sappiamo in che cosa consiste una comfort zone. Si tratta di un termine che, oramai è anche molto utilizzato in termini di psicologia. Altro non è che quella porzione di spazio che fa parte appunto della nostra comodità personale, come la percepiamo noi, entro al quale abbiamo forte l’impressione di possedere sempre la situazione sotto controllo.

Detto in poche parole, fino a che ci muoveremo dentro di essa non avremo mai paura e potremo anche, in certi casi, rasentare la spavalderia. Tuttavia non appena ne usciamo, abbiamo addirittura alle volte l’impressione di sentirci minacciati da ogni parte . A quel punto perdiamo di botto tutta la nostra sicurezza e possiamo pure apparire alquanto fragili.

Se vogliamo tuttavia saperne di più per quel che ci riguarda in tale direzione, dunque non dovremo fare altro che affrontare il test, che vi proponiamo e che è stato a sua volta proposto da Palermolive. Ricordiamoci sempre però che si tratta di un gioco e che pertanto non costituisce una verità assoluta. Ergo non dobbiamo arrabbiarci o spaventarci, qualora l’esito di esso ci dia un ritratto di noi stessi, che ci gratifichi appieno.

Test, scegli la zona dove ti senti più al sicuro

Abbiamo qui ora a disposizione una magnifica illustrazione, che ci mostra un parco di notte, illuminato da un lampione. Un luogo che potremmo definire ben lungi da una probabile comfort zone e che potrebbe rappresentare quasi una possibile minaccia. Notiamo inoltre ben 4 numeri. Ora noi non dobbiamo fare altro che scegliere, in base a dove sono collocati, la zona dove ci sentiremo più al sicuro.

Fatta la nostra scelta non ci resta che leggere i responsi. Se abbiamo, ad esempio, optato per la numero 1, ovvero la panchina, significa che siamo persone molto razionali e che aspettano le varie opportunità che la vita mette loro davanti. Inoltre non ci spaventano i problemi. Siamo di molto socievoli e assai avvezzi a intrattenere conversazioni ma possiamo talvolta peccare di ingenuità.

Le altre tre comfort zone

Se ci siamo invece posizionati invece nella zona 2, ovvero sotto al lampione, abbiamo paura dell’oscurità, intesa come ignoto. Tuttavia la luce non sempre può rivelarsi una valida alleata, dato che in una situazione di reale pericolo sarebbe in grado non di nasconderci, ma di farci notare subito da possibili aggressori. Passando nuovamente al responso significa che possiamo risultare parecchio antipatici.

Se scegliamo l’albero, ovvero la posizione 3, crediamo nei valori della vita, dal momento che l’albero è ricco di simbolismi in ambito psicologico. Siamo molto riservati e non raccontiamo i segreti, ma l’eccessiva chiusura potrebbe essere cattiva consigliera. L’ultima posizione, la 4, quella in giro per il parco, indica che possediamo un’indole molto dinamica che non ci permette di nasconderci. Infine siamo molto autentiche vittime dell’ansia da prestazione.