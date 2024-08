Se ami la carne devi per forza mangiare qui | Ancora una volta ROMA CAPUT CULINAE: prenota subito

La carne è uno degli alimenti più consumati al mondo, ma solo in questo posto di Roma puoi trovarla in questa modalità.

La carne è erroneamente considerata un alimento cardine dell’alimentazione umana, quando in realtà è possibile sostentarsi e ricevere le proprie proteine da altri alimenti. Anche il mito della vitamina B12 contenuto nelle bistecche rosse è stato sfatato: non è l’animale in sé a esserne portatore, bensì ciò che mangia.

Ciò che mangia è in effetti reperibile da tutti, trattandosi di verdura. Ad ogni modo, fortunatamente per il pianeta, in molti stanno decidendo di abbracciare la vita vegana e vegetariana. A questo proposito, ne beneficeranno tutti, pianeta e natura compresi.

Tuttavia, ci sono ancora moltissimi esempi negativi nel mondo: molte branche politiche in tutti i paesi del pianeta sostengono che il riscaldamento globale non sia connesso con la produzione massiccia di carne rossa, pertanto alimentano disinformazione a proprio vantaggio, per il proprio profitto.

A tal proposito, ci sono state numerose inchieste e denunce, ma mai quanto quello che sta ottenendo Giulia Innocenzi con il suo Food for profit. Il messaggio del documentario è semplice: evitiamo gli sprechi, evitiamo l’uso massiccio di carne, al di là di tutte le implicazioni etiche, dal momento che i primi a patirne le conseguenze siamo noi.

Le bistecche in Italia

In Toscana, la bistecca alla Fiorentina è un simbolo indiscusso. Questo taglio di carne di manzo, solitamente Chianina, viene cotto alla griglia con un metodo molto semplice: scottato su entrambi i lati per mantenere l’interno al sangue e condito con sale, pepe e un filo d’olio extravergine di oliva.

Spostandoci in Piemonte, troviamo il brasato al Barolo. Il taglio di carne, spesso un pezzo di manzo come la spalla o il cappello del prete, viene cotto lentamente nel vino Barolo, insieme a verdure e spezie. A Roma, la coda alla Vaccinara, preparata con coda di bue stufata con pomodori, sedano, carote, cipolle e vino bianco. Ma non è tutto: a Roma vi è un luogo incredibile da provare se ami la carne.

Dove prenotare?

Per chi ama la carne e si trova a Roma, una tappa imperdibile è l’DK33, un locale che offre la formula all you can eat dedicato agli amanti della carne. Difatti, è possibile trovare Pulled pork, salsicce e tante altre varietà di taglio, insieme a formaggi di vario genere.

DK33 si trova a Via Nomentana, 333, Fonte Nuova. Sulla pagina ufficiale TikTok di @aperitiviroma, è possibile reperire qualche informazione in più sul locale e l’offerta proposta. Sta di fatto che l’all you can eat costi 25 euro per gli adulti e 19 per i bambini.