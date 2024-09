Se abiti a Roma, la spesa falla qui: solo questo supermercato è il leader della convenienza | Risparmi centinaia di euro: l’inchiesta chiude il caso

A Roma vai qui a fare la spesa. Il supermercato che ti fa spendere meno. L’inchiesta parla chiaro.

Con la brutta aria che tira nel nostro Paese, ove la crisi regna tristemente sovrana, non è di certo facile riuscire a vivere una vita tranquilla e serena. Le preoccupazioni che affollano la nostra mente ogni giorno sono tantissime e talvolta sono talmente forti da non permetterci di chiudere occhio la notte. E ciò non è affatto il massimo per la nostra salute, sotto ogni punto di vista.

E con i rincari che affollano ogni settore è davvero dura riuscire a stare bene. Se da un lato è assolutamente vero che noi siamo quel che mangiamo, dall’altra, con i prezzi assai elevati che troneggiano, è talvolta quasi impossibile riuscire a fare una buona spesa. E dunque, di pari passo, può diventare complesso poter seguire un‘alimentazione sana, varia, bilanciata e controllata.

E per essere tale, come gli esperti continuano a ripeterci, non devono mai mancare frutta e verdura fresca di stagione. Peccato che, come tanti scherzano con una punta di amarezza sui Social, per acquistarla bisogna aprire un mutuo. Al di là delle battute. è effettivamente vero che questi alimenti non sono il più delle volte molto convenienti.

Spesa, per risparmiare punta ai discount

Tuttavia un modo per riuscire comunque a portarceli a casa senza spendere una fortuna, così come riuscire a fare altri acquisti senza, anche qui, compiere eccessivi salti mortali, c’è. Parliamo della scelta, per altro, sempre più diffusa tra le famiglie italiane, e non solo, di andare a fare la spesa con cadenza settimanale al discount.

Le catene sono ormai numerosissime pure nel nostro Paese e gli store pullulano ovunque, anche nei centri più piccoli. La politica commerciale del prodotto per e non da consente di comperare prodotti di buona, se non di ottima, qualità a un prezzo molto conveniente. Tuttavia, se abitate a Roma, tra tutti in supermercati disponibili, dovete scegliere lui.

A Roma, il più conveniente è lui

Parliamo di Lidl. Secondo una classifica stilata da AltroConsumo, è questo il discount ove si compera meglio, visto che è molto interessante il rapporto qualità/prezzo. Un plauso meritano anche i prodotti, di svariato genere, che portano il suo marchio, che sono molto apprezzati dalla clientela.

Al secondo posto troviamo la catena che ha fatto dello slogan “la spesa intelligente” il suo punto di forza. Parliamo dunque di Eurospin. Con la medaglia di bronzo c’è invece Aldi. In ogni caso, tutti e tre hanno registrato recentemente solo dei piccoli innalzamenti dei prezzi. Si tratta di un + o,25% rispetto allo scorso anno.