‘Scusate ma mi assento’: Bake Off Italia parte col piede sbagliato | I fan preoccupati per questa decisione

La notizia inerente a Bake Off Italia ha letteralmente sconvolto il pubblico. Un volto amatissimo non sarà presente nello studio accanto Benedetta Parodi. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Bake Off Italia- Dolci in forno o Bake Off Italia è un talent show italiano che va in onda sul canale Real Time dal 2013 e tuttora è in produzione dal momento che riscuote ogni anno un grande successo. Il merito è senza dubbio di coloro che si mettono alla prova ai fornelli.

Non tutti sanno che il programma televisivo prende spunto da The Great British Bake Off e si è affermato in 13 paesi. In Italia al timone della conduzione c’è Benedetta Parodi e tra i giudici ci sono stati fino alla nona edizione Ernst Knam e Clelia d’Onofrio per poi aggiungersi Antonio Lamberto Martino, il quale è stato sostituito a partire dalla quinta stagione da Damiano Carrara. Dall’ottava stagione la produzione ha preso in considerazione Csaba Dalla Zorza.

I partecipanti sono dei pasticceri amatoriali e prima di essere contattati devono compilare un documento dove ci sono delle domande che mettono in risalto le loro conoscenze nell’ambito della pasticceria. Tutti possono partecipare, purché ci sia versatilità ai fornelli. Ogni settimana i concorrenti devono affrontare qualsiasi tipo di sfida per poi essere giudicati al termine di ogni puntata.

Tuttavia la prossima edizione sta facendo preoccupare perché una notizia che ha colto tutti alla sprovvista. Andiamo a scoprire cosa succederà nelle prossime edizioni.

Una notizia ha spiazzato i fan di Bake Off Italia

In poche parole uno dei volti più amati dei Bake Off Italia probabilmente non si presenterà nella nuova edizione del programma dedito al mondo dei dolci. È stato lui in persona a dare l’annuncio avvalendosi del suo profilo Instagram.

La persona in questione è Damiano Carrara, il pasticciere che manda in tilt il pubblico femminile con il suo fascino abbinato a una professionalità indiscussa. Ha dato una notizia con la moglie Chiara Maggenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chef Damiano Carrara (@chefdamianocarrara)

“Benvenuta al mondo Dafne”

Il loro incontro è avvenuto per caso e ne ha parlato la neo mamma ai microfoni di Vanity Fair l’anno scorso: “Ci siamo trovati in un locale di Lucca anche se io non ci sarei dovuta essere quella sera: ci siamo incrociati, non ci conoscevamo ed è stato un colpo di fulmine”. Successivamente Damiano nello studio di E’ sempre mezzogiorno aveva annunciato ad Antonella Clerici che sarebbe diventato padre.

Da poco hanno accolto nella loro vita la piccola Dafne, un nome che ha fatto letteralmente impazzire gli utenti social. Per gioire della paternità potrebbe mettere da parte per un po’ il lavoro, ma per ora si tratta di semplici supposizioni.