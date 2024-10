Scusate, ma io vado via | La concorrente lascia il GF durante la notte: dietro il RITIRO si nasconde un impegno televisivo

Nella casa del Grande Fratello è accaduto nelle ultime ore un qualcosa che ha colto tutti alla sprovvista. I telespettatori ancora stentano a crederci.

In queste ore le dinamiche che si stanno svolgendo all’interno del reality più longevo d’Italia stanno tenendo incollati davanti al piccolo schermo tantissimi telespettatori. Nell’ultima diretta, andata in onda lunedì 21 ottobre 2024 c’è stato un colpo di scena che ha lasciato a bocca aperta chi da anni segue con estrema fedeltà il Grande Fratello.

In primis Yulia Bruschi ha avuto un confronto con il fidanzato che ha deciso di contattare produzione per avere un confronto con lei in seguito ad alcune affermazioni fatte sulla loro love story. Il faccia a faccia è stato apprezzato dalla maggior parte del pubblico perché è avvenuto con toni pacati e nel pieno rispetto l’uno dell’altra.

L’uomo addirittura ha difeso la ragazza da Beatrice Luzzi, la quale ha detto, in senso metaforico, che avrebbe dovuto ridare l’anello prosternandosi a lui. Alla fine lui è andato via senza salutare Yulia. Gli italiani sostengono che tra loro non è finita del tutto.

Secondo quanto si vociferava sui social, Julia e Javier Martinez sarebbero stati mandati nella casa del Gran Hermano, ma con grande stupore la sorte ha scelto Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Ciò non ha fatto altro che innescare delle dinamiche e una di queste sta facendo discutere.

Grande Fratello, un evento inaspettato

Shaila e Lorenzo si trovano al Gran Hermano e questo ha determinato uno scambio con Maica Benedicto. In queste ore i due ragazzi si sono avvicinati al punto tale che Shaila ha riferito alle ragazze della casa di aver provato la sensazione delle farfalle nello stomaco.

Sarà sicuramente un duro colpo per Jaiver, il quale le aveva chiesto dopo il suo riavvicinamento a non spezzare nuovamente il suo cuore. Tuttavia prima del loro rientro è accaduto un evento che ha spiazzato i concorrenti del Grande Fratello.

“Forse è successo qualcosa ai suoi genitori”

Secondo quanto riportato sul sito de lanostratv.it, Maica nel pieno della notte ha abbandonato la casa per tornare in quella spagnola. Sul web è stata divulgata la notizia, ma non ha salutato nessuno e questo ha fatto formulare delle ipotesi. Qualcuno ha pensato che avrà avuto dei problemi familiari mentre altri sostengono che probabilmente ha fatto una breve ospitata in qualità di personaggio pubblico televisivo di spicco.

In realtà è stato stabilito che sarebbe stata all’interno della casa per 48 ore. Quindi in tanti si sono chiesti se lo stesso discorso vale per Shaila e Lorenzo. Sicuramente ne vedremo delle belle, dato che i gieffini non sanno che i due in realtà non sono stati eliminati.