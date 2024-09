Scoppia il caso a Uomini e Donne: “Non entrano più” | La De Filippi chiede aiuto agli autori

Non era mai successo prima nel dating show di Canale 5. La padrona di casa costretta rivolgersi agli addetti dietro le quinte.

La puntata odierna di Uomini e Donne è partita subito col botto. Maria De Filippi ha dato il benvenuto alla nuova tronista, Martina De Ioannon che i telespettatori hanno conosciuto molto bene durante l’ultima edizione estiva di Temptation Island.

In quell’occasione era giunta con l’ormai ex fidanzato Raul. Ora è alla ricerca del vero amore e, al suo fianco, ha un’ex collega ovvero Francesca Sorrentino. Quest’ultima, è stata una delle protagoniste indiscusse dell’edizione 2023 del reality dei sentimenti di Canale 5.

La storia travagliata con il fidanzato Manuel, dopo vari tiri e molla, si è conclusa pochi mesi fa e lei ha deciso di rimettersi in gioco. Proprio il suo ex, in una delle ultime Instagram Stories aveva lasciato intendere che non sapeva nulla di questa sua decisione.

Sono in molti a scommettere che probabilmente potrà scendere in studio per corteggiarla. In realtà, anni fa abbiamo assistito ad una una scena simile quando sul trono vi era Francesco Monte e a corteggiarlo scese Teresanna Pugliese.

Mix di Classico e Over

Non è detto che ciò possa capitare nuovamente ma, mai mettere limiti al dating show di Canale 5. Tra gli altri tronisti è giusto menzionare anche la quota azzurra ovvero di Michele Longobardi e di Alessio Pecorelli. Il primo, è stato presente nella scorsa edizione del programma come corteggiatore della tronista Manuela Carriero. Si era distinto per simpatia, ironia e il ragazzo dalla battuta pronta. Anche lui, come il suo collega l’avventura, è pronto a cercare l’amore vero e, perché no, continuare una bella esperienza televisiva su Canale 5.

Il programma, come di consueto, crea un mix perfetto tra trono over e trono classico. Infatti, nell’assistere alle vicende dei giovani tronisti, sono presenti in studio anche i membri del parterre maschile e femminile come Diego Tavani, Marcello Messina, Gemma Galgani e Aurora Tropea, giusto per nominarne alcuni. Il grande rientro, dopo mesi di assenza, è quello del parrucchiere partenopeo, Armando Incarnato che ha incendiato subito il web in seguito alla sua nuova pettinatura.

“Non entrano più”: Maria De Filippi imbarazzata come non mai

Pochi minuti fa, però, all’inizio della trasmissione è successo un qualcosa di inverosimile. Maria De Filippi ha iniziato a chiamare i corteggiatori e le corteggiatrici non appena il team dei quattro tronisti era già pronto ad accogliere i nuovi ingressi. A quel punto, la padrona di casa ha iniziato a chiamare le prime due: Itaca e Amal. Dopo alcuni secondi, nessuno ha varcato la porta al punto che la Queen ha così esclamato: “Non entrano più.”

Per smorzare l’imbarazzo del momento, Tina Cipollari si è meravigliata dei primi due nomi ed era convinta che la De Filippi avesse sbagliato ed ecco il motivo per cui nessuno avesse varcato la soglia ma, in realtà, le corteggiatori erano pronte dietro le quinte e stavano sistemando i cartellini con i propri nomi. Possiamo dire ufficialmente che è iniziata, a tutti gli effetti, la nuova stagione televisiva dei tronisti.