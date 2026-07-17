Sciopero dei treni il 23 e 24 luglio: a Roma pendolari alle prese con una nuova giornata di possibili disagi

Per migliaia di romani che ogni giorno scelgono il treno per raggiungere il posto di lavoro, l’università o gli uffici della Capitale si avvicina un’altra giornata destinata a complicare gli spostamenti. Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 20:59 di venerdì 24 luglio è in programma uno sciopero nazionale del personale ferroviario che potrà determinare cancellazioni, ritardi e variazioni nella circolazione dei convogli, con ripercussioni anche sulle linee che servono Roma e l’intero territorio metropolitano.

Mobilitazione nazionale, possibili ripercussioni sui collegamenti con Roma

Secondo quanto comunicato dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, lo sciopero coinvolge il personale di FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. La durata della mobilitazione coprirà quasi ventiquattro ore, interessando una parte della serata di giovedì e gran parte della giornata di venerdì, quando il traffico ferroviario è particolarmente intenso.

Per la Capitale significa una possibile riduzione dell’offerta ferroviaria proprio nelle ore in cui migliaia di persone si spostano dalle province laziali verso Roma per motivi di lavoro, studio o per raggiungere ospedali, uffici pubblici e attività commerciali. I convogli potranno essere cancellati, limitati nel percorso oppure subire modifiche dell’orario programmato.

Le conseguenze potrebbero interessare numerose direttrici regionali che convergono sulla città, oltre ai collegamenti nazionali in partenza e in arrivo nelle principali stazioni romane.

Una nuova prova per chi utilizza il treno ogni giorno

Per molti pendolari lo sciopero si inserisce in un periodo già caratterizzato da frequenti difficoltà negli spostamenti ferroviari. Nelle ultime settimane non sono mancati rallentamenti dovuti a guasti tecnici, inconvenienti agli impianti, interventi sulla rete, condizioni meteorologiche avverse e altre situazioni che hanno inciso sulla regolarità del servizio.

Ogni interruzione, anche di breve durata, finisce per avere effetti a catena sull’intera circolazione. Chi parte nelle prime ore del mattino o rientra nel tardo pomeriggio conosce bene le conseguenze di un treno soppresso o di un ritardo improvviso, che spesso comporta coincidenze perse, tempi di percorrenza più lunghi e programmi da rivedere.

Lo sciopero del 23 e 24 luglio aggiunge quindi un nuovo elemento in un periodo già impegnativo per chi si affida quotidianamente alla rete ferroviaria.

I servizi garantiti durante la mobilitazione

Secondo quanto previsto per gli scioperi nazionali, continueranno a circolare alcuni collegamenti a lunga percorrenza inseriti nell’elenco dei servizi garantiti. Anche il trasporto regionale continuerà ad applicare le disposizioni previste per le fasce di garanzia nei giorni feriali.

L’effettiva circolazione dei convogli potrà comunque variare in base all’adesione del personale alla mobilitazione. Per questo motivo non si possono escludere modifiche anche nel corso della giornata, con variazioni che potrebbero riguardare sia gli orari sia il percorso di alcuni treni.

Chi ha appuntamenti di lavoro, visite mediche, partenze per le vacanze o altri impegni importanti farà bene a prevedere tempi più ampi per gli spostamenti, così da limitare le conseguenze di eventuali cambiamenti del servizio.

Agosto porterà altri cambiamenti alla circolazione ferroviaria

Lo sciopero rappresenta soltanto uno degli appuntamenti che interesseranno il trasporto ferroviario nelle prossime settimane. Secondo Rete Ferroviaria Italiana, nel mese di agosto prenderanno infatti il via numerosi interventi di manutenzione, potenziamento e ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria.

I lavori comporteranno la sospensione della circolazione su diverse linee regionali, con modifiche ai servizi e l’attivazione di collegamenti alternativi nei casi previsti. Gli interventi sono destinati a migliorare l’efficienza della rete e ad aumentare l’affidabilità dell’infrastruttura, anche se durante la loro esecuzione potranno incidere sull’organizzazione dei viaggi.

Per i romani e per chi raggiunge quotidianamente la Capitale in treno sarà quindi un’estate che richiederà una programmazione più attenta degli spostamenti.

Viaggiare informati per ridurre gli inconvenienti

Secondo Trenitalia, prima della partenza è consigliabile verificare lo stato del proprio treno e controllare l’elenco dei collegamenti garantiti durante la mobilitazione. Una verifica effettuata con anticipo consente di conoscere eventuali cancellazioni, ritardi o modifiche dell’orario e, se necessario, riorganizzare il viaggio.

Lo sciopero del 23 e 24 luglio interesserà uno dei periodi dell’anno in cui aumentano gli spostamenti per vacanze e turismo, oltre ai consueti flussi di pendolari. Per questo motivo la domanda di trasporto potrebbe concentrarsi sui collegamenti confermati, rendendo ancora più importante organizzare il viaggio con un margine di tempo adeguato.