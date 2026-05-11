Sciopero ADR oggi negli aeroporti di Roma: stop sicurezza dalle 12 alle 16

Sciopero oggi, lunedì 11 maggio, negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino: i dipendenti di Aeroporti di Roma Security si fermano dalle 12 alle 16 per protestare contro condizioni di lavoro ritenute sempre più pesanti. Una fascia di quattro ore che può incidere in modo sensibile sui controlli di sicurezza, una delle fasi più delicate per chi parte dagli scali romani.

Sciopero ADR Security: perché si fermano gli addetti ai controlli negli aeroporti di Roma

La mobilitazione riguarda il personale impegnato nei controlli sicurezza degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, due snodi centrali per il traffico aereo della Capitale e del Lazio. Lo stop è stato proclamato da FAST-Confsal, organizzazione sindacale che raccoglie un numero rilevante di adesioni dentro AdR Security e che prevede una partecipazione ampia alla protesta.

Al centro della vertenza ci sono le condizioni di lavoro degli addetti ai varchi, considerate sempre più gravose in una fase segnata dall’aumento del traffico passeggeri. Il tema non riguarda soltanto l’organizzazione interna del lavoro. Tocca anche la tenuta del servizio in un settore nel quale tempi, procedure, sicurezza e continuità operativa devono viaggiare insieme.

La richiesta del sindacato è chiara: aprire un confronto con l’azienda e arrivare a risposte concrete su una serie di problemi che, con la crescita dei flussi aeroportuali, diventano più urgenti. Il personale addetto ai controlli si trova infatti nel punto in cui la pressione dei passeggeri, le regole di sicurezza e le esigenze operative degli scali si incontrano ogni giorno.

Fiumicino e Ciampino, fascia di sciopero dalle 12 alle 16: possibili rallentamenti per i passeggeri

Lo sciopero è previsto dalle ore 12 alle ore 16 di lunedì 11 maggio. Quattro ore in una fascia oraria capace di creare rallentamenti, code più lunghe e tempi di attesa superiori ai varchi di sicurezza. Fiumicino e Ciampino restano aeroporti con dinamiche diverse, ma entrambi possono risentire della riduzione del personale operativo nelle procedure di controllo.

Per i passeggeri, l’effetto più immediato può essere l’allungamento dei tempi prima dell’imbarco. Chi ha un volo in partenza nella parte centrale della giornata deve quindi considerare margini più ampi per raggiungere lo scalo, completare le verifiche e arrivare al gate senza ritardi. La raccomandazione pratica è muoversi con anticipo, controllare lo stato del volo e tenere conto di possibili congestioni anche nelle aree di accesso ai terminal.

Il disagio non riguarda soltanto chi parte. In un aeroporto, ogni rallentamento in una fase operativa può riflettersi su più passaggi: gestione dei flussi, assistenza ai passeggeri, comunicazioni ai gate, puntualità delle operazioni. Per questo la protesta degli addetti alla sicurezza assume un rilievo che va oltre la singola categoria.

Controlli sicurezza negli scali romani: personale, investimenti e servizio ai viaggiatori

Il controllo sicurezza dei passeggeri è oggi una funzione centrale del trasporto aereo. Richiede personale formato, procedure rigorose, capacità di gestione dei picchi e organizzazione adeguata al numero di viaggiatori. Proprio su questo punto si concentra la richiesta sindacale: investire sul personale per garantire la piena efficienza del servizio e la tutela dei passeggeri.

L’aumento del traffico aereo rende più evidente la necessità di una struttura capace di assorbire i carichi di lavoro senza scaricare tutta la pressione sugli addetti. I varchi di sicurezza sono il luogo in cui il viaggiatore misura subito la qualità dell’esperienza aeroportuale: tempi di attesa, chiarezza delle procedure, ordine delle file, capacità di risposta in caso di affollamento.

Per gli addetti, però, quella stessa area è anche un ambiente ad alta intensità operativa. Turni, concentrazione, responsabilità e flussi continui possono incidere in modo pesante sulla qualità del lavoro. Da qui nasce la richiesta di un intervento aziendale non rinviabile, con un confronto capace di affrontare organici, carichi, organizzazione e sostenibilità del servizio.

Aeroporti di Roma, la richiesta del sindacato: aprire un tavolo con AdR Security

FAST-Confsal chiede ad AdR Security l’avvio di un confronto sulle condizioni del personale e sugli investimenti necessari. La società opera in un settore strategico e in un contesto regolato, legato a una concessione pubblica: per questo il sindacato richiama anche l’attenzione delle autorità competenti sul rispetto delle corrette relazioni sindacali.

La mobilitazione di oggi porta quindi in primo piano una domanda molto concreta: come garantire sicurezza, qualità del servizio e tutela dei lavoratori in una fase di crescita del traffico aeroportuale? La risposta non può limitarsi alla gestione dell’emergenza di una giornata di sciopero. Serve una lettura più ampia di ciò che accade nei terminal quando i numeri aumentano e la pressione operativa diventa quotidiana.

Il sindacato esprime rammarico per i disagi che potranno colpire l’utenza, ma rivendica la necessità della protesta per ottenere attenzione su problemi considerati ormai ineludibili. La giornata dell’11 maggio diventa così un passaggio delicato per Fiumicino e Ciampino: da una parte i passeggeri alle prese con possibili rallentamenti, dall’altra i lavoratori che chiedono condizioni adeguate a un servizio decisivo per il funzionamento degli scali romani.

Disagi negli aeroporti romani: cosa devono sapere i passeggeri oggi

Chi deve partire oggi dagli aeroporti di Roma deve mettere in conto possibili attese più lunghe ai controlli sicurezza, soprattutto nella fascia dello sciopero, dalle 12 alle 16. Arrivare in anticipo può ridurre il rischio di ritardi nelle procedure di imbarco, in particolare per i voli programmati nel primo pomeriggio.

È utile verificare il proprio volo prima di raggiungere l’aeroporto e organizzare gli spostamenti con margine. In giornate come questa, anche pochi minuti possono fare la differenza, soprattutto nei momenti di maggiore afflusso ai terminal. La protesta non cancella il ruolo centrale dei controlli, ma segnala una tensione che riguarda il futuro del servizio negli scali romani.

Fiumicino e Ciampino sono porte di accesso fondamentali per Roma, per il turismo, per il lavoro e per i collegamenti nazionali e internazionali. Quando il personale addetto alla sicurezza denuncia carichi sempre più pesanti, la questione assume un peso pubblico evidente. Non si parla soltanto di una vertenza aziendale, ma della capacità degli aeroporti di sostenere l’aumento dei passeggeri con standard adeguati, personale sufficiente e regole di confronto chiare.