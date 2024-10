Scegli una di queste farfalle e scoprirai quanto sarai FELICE | È il Test che sta appassionando tutti: è super attendibile

C’è un test assurdo che ti aiuta a capire il grado di felicità che la vita ti ha riservato. Provalo anche tu.

ItaliaFeed.it ha elaborato un curioso test della personalità psicologico. Questo modo di mettersi in gioco è piuttosto peculiare, ma divertente, semplice e creativo. Il trucco è lasciarsi andare e rispondere istintivamente, ma attenzione: com’è cominciata questa mania dei test?

Secondo alcuni, la fetta sociale dei giovanissimi naviganti del web ha iniziato a interfacciarsi con i test psicologici grazie alla facile accessibilità agli stessi tramite la connessione internet. Ciononostante, questo dato sembrerebbe falso. Il motivo? I più attempati se lo ricorderanno: l’esistenza del Cioè.

Il Cioè è una rivista settimanale di gossip e curiosità relative al mondo dello spettacolo teen. All’interno del giornaletto, vi sono informazioni sulle celebrità sulla cresta dell’onda e anche poster di cantanti e band musicali. Ma non è finita qua.

Nel Cioè, vi era anche una grossa sezione dedicata ai test: questi spaziavano dai test della personalità a quelli tematici. Nello specifico, quest’ultima categoria era piuttosto richiesta, dal momento che vi erano test sull’anima gemella, test sull’amicizia, sull’amore e su tanti altri temi molto cari alle generazioni passate che ne fruivano.

Il test della farfalla

Il test che è stato elaborato da ItaliaFeed, invece, non ha niente a che vedere con quanto appena scritto finora. Anzi, in questo caso, chi ha elaborato il test ha messo in conto una buona dose di percezione visiva ed emotiva da considerare, un elemento che non è usuale in questo format.

Infatti, il test in questione prevede la visione di 6 figure a forma di farfalla e, in base alla scelta di una di queste, il risultato sulla vostra personalità cambierà. Non solo: il test sarebbe dunque anche in grado di determinare il grado di felicità che la vita ha riservato a voi.

Le soluzioni

Stando alle prime immagini, il test offre alcuni spunti davvero interessanti sulla personalità dell’individuo che sceglie, ad esempio, una delle immagini proposte di farfalle. In base alla scelta, viene dunque indicata una attitudine peculiare che potrebbe portare o meno alla felicità.

ItaliaFeed scrive come segue in merito alla scelta della farfalla 1: “Sei una persona onesta e amorevole che ama gli altri, si mette facilmente al loro posto e si preoccupa (anche troppo) dei loro bisogni, a volte dimenticando se stesso e i propri bisogni”. Se si desidera accedere al test, basterà cliccare su italiafeed.com e scoprire anche le altre risposte.